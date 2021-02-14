المنشآت السياحية: لا تعديل في مواعيد غلق المطاعم خلال عيد الحب

قال أحمد الناظر أمين عام غرفة المطاعم والمنشآت السياحية، إن الغرفة نبهت على جميع أعضائها، بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، للحد من انتشار فيروس كورونا، والعمل على منع الازدحام والتكدس بالمطاعم خلال عيد الحب.

الالتزام بالاجراءات الوقائية

وأضاف لـ«الوطن»، أن العديد من الجهات العليا بالدولة، أكدت ضرورة التزام المنشآت السياحية والمطاعم بكل الاجراءات الاحترازية والوقائية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الغرفة عممت منشورا على أعضائها، بضرورة الالتزام بكل تلك الإجراءات، لافتا إلى أن المنشآت التى لن تلتزم بتطبيق تلك الاجراءات، سيتم تغريمها بمبلغ 4 آلاف جنيه وإغلاقها لمدة 7 أيام، على أن تتضاعف تلك العقوبات حال تكرار المخالفة، كما تٌوقع غرامة الفورية قدرها 50 جنيه على المواطنين الذين لا يرتدون الكمامة خلال تواجدهم بالمطاعم.

وأشار الناظر، إلى ان المطاعم ستغلق اليوم في مواعيدها العادية، حيث أن عيد الحب ليس من الإجازات الرسمية التي يسمح للمنشآت خلالها، بتأخير موعد الإغلاق ساعة، موضحا أن وزارة السياحة وافقت الأسبوع الماضي، على عودة تقديم الفقرات الفنية بالمطاعم والمنشآت السياحية، منذ أن تم منعها نهاية العام الماضي، كأحد الاجراءات التى تم اتخاذها آنذاك لمنع وجود أية تكدسات بالمطاعم.

وأوضح الناظر، أن العديد من المطاعم تزينت بالورود واللون الأحمر، كأحد وسائل الاحتفال بالفلانتين، مشيرا إلى أن عيد الحب، هو أحد المناسبات التى كانت تشهد قبل كورونا إقبالا كبيرا من المواطنين على قضاء تلك المناسبات بالمطاعم المفتوحة، لافتا إلى أن ظروف فيروس كورونا، ستؤثر بلا شك على نسب إقبال المواطنين على السهر وتناول الغذاء بالمطاعم.

تخريج دفعة من عمال المطبخ

وفى سياق متصل أعلنت هبة بكري، عضو مجلس إدارة الإتحاد ورئيس لجنة التدريب، انتهاء الدورة الأولى ببرنامج مبادئ احتراف فن الطهي بنجاح وتخريج أول دفعة من المتدربين العاملين بالمجال السياحي، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية، وكلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر، الذى جرى تتويجه مؤخرا بعد توقيع الإتفاقية المشتركة للتعاون بين الجامعة وذلك للنهوض بمستويات الطهاه سواء من طلبة كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر أو من العاملين بالمجال السياحى؛

وأشارت إلى أن البرنامج يستهدف العاملين بقسم المطبخ بكل من الفنادق الثابتة والعائمة على حد سواء وكذا العاملين بالمطاعم السياحية وذلك ضماناً لتقديم خدمة افضل من خلال توفير كوادر مؤهلة ومتخصصة وفق أفضل المعايير العالمية في ضوء الحاجة المتزايدة لهذه المهن في القطاع السياحي.