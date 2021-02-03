المطاعم السياحية: لا تهاون في تطبيق الاحترازات و4 آلاف غرامة للمخالفين

عمّمت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية السياحية منشورا على كل أعضائها بضرورة تنفيذ التكليفات الصحية الواردة من الجهات العليا للدولة والخاصة بمراعاة كل أساليب التباعد والالتزام بالأعداد المسموح باستقبالها، مع اتباع كل أساليب الوقاية الشخصية والعامة بالمنشآت السياحية، وذلك لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وهبة: المطاعم ملتزمة بتطبيق الإجراءات التي تكفل حماية الزبائن والعاملين من الإصابة بكورونا

وقال هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن هناك لجانا دورية من قبل وزارة السياحة والآثار تفتش بشكل مفاجئ على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطاعم، إضافة إلى ضوابط التشغيل الخاصة بتطبيق التباعد في توزيع المقاعد على طاولات الطعام وأيضا ارتداء الكمامة بالنسبة للعاملين، فضلا عن التأكد من عدم استقبال المنشآت السياحية زبائن أكثر من المسموح به وهو 50% من السعة الاستيعابية القصوى للمنشآة.

وأضاف لـ«الوطن»، أن كل العاملين بالمطاعم يتم قياس درجة الحرارة لهم قبل دخولهم للعمل مع التأكيد على ضرورة ارتدائهم الكمامات طوال فترة عملهم، موضحا أن كل أدوات التطهير والمعقمات متواجدة بالمطاعم بالمجان ليقوم الزبائن باستخدامها.

غرامة تبدأ من 4 آلاف جنيه للمطاعم التي لا تلتزم بتنفيذ الإجراءات الوقائية

وأشار إلى أن المطاعم التي لا تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي يتم توقيع غرامة عليها قدرها 4 آلاف جنيه، إضافة إلى الغلق لمدة أسبوع يتم مضاعفتها حال تكرار المخالفة، إضافة إلى أنه يتم توقيع غرامة فورية قدرها 50 جنيها لعدم ارتداء الكمامة داخل المنشآت السياحية.

وأوضح وهبة أن غالبية المنشآت والمطاعم السياحية لم ترتكب أي مخالفات لقواعد التشغيل وللإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرا إلى أن الغرفة تنبه بصفة مستمرة على كل أعضائها بضرورة الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات التي تكفل حماية الزبائن المترددين على المنشآت السياحية وأيضا العاملين بها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19».