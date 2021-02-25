وزير الخارجية يلتقي رؤساء تحرير وإعلاميين بـ«الأعلى للإعلام» (صور)

شارك السفير سامح شكري، وزير الخارجية، في لقاء مع لفيف من رؤساء تحرير الصحف وكُتاب الرأي والإعلاميين بمقر المجلس الأعلى للإعلام، تلبية لدعوة الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأوضح المجلس الأعلى للإعلام، أنّ وزير الخارجية وجّه الشكر لرئيس المجلس، على الدعوة الكريمة وما تمثله من فرصة مهمة لتبادُل وجهات النظر والرؤى بشأن أبرز الملفات والقضايا السياسية الخارجية، مع نخبة من صنّاع الفكر وقادة الصحافة والإعلام في مصر.

وتناول اللقاء أهم التحديات الخارجية التي تواجه الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، وعدد من القضايا والأزمات الإقليمية والدولية، حيث استعرض وزير الخارجية أهم ملامح السياسة الخارجية المصرية وثوابت الموقف المصري والرؤية إزاء مختلف الملفات، فضلا عن محدّدات التحرُك على الأصعدة المختلفة للدفاع عن مصالح مصر وعلاقاتها الخارجية اتساقا مع الأولويات الوطنية.

وبحسب بيان صادر عن المجلس، جاء اللقاء في مناخ ودي صريح، شهد الاستماع لمُجمل التساؤلات والأفكار المطروحة من جانب كبار الصحفيين والكتاب والإعلاميين.

وأكد الحضور، أنّ حجم التحديات الحالية التي تُحيط بالدولة المصرية، تستوجب من الجميع بذل كل جهد مُمكن في سبيل الدفاع عن المصالح والثوابت المصرية، والعمل على إبراز ما ما يتحقق بشكل مستمر من إنجازات.