مكرم محمد أحمد يدخل المستشفى.. و«الأعلى للإعلام» يتمنى له الشفاء

أعرب الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن أمنياته بالشفاء، للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس السابق، بعد دخوله مستشفى وادي النيل مرة أخرى.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانا مقتضبا، قال فيه: «الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأعضاء المجلس، يتمنون الشفاء للكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، لدخوله مستشفى وادي النيل، وأن يعود لأسرته وقرائه ومحبيه بكامل الصحة والعافية.. فارس الصحافة النبيل والمقاتل الشريف في بلاط صاحبة الجلالة».

وكان مكرم محمد أحمد تعرض لوعكة صحية نهاية نوفمبر 2020، ثم تعافى وخرج من المستشفى، قبل أن يعود إليه مرة أخرى اليوم.

وقالت أمنية مكرم، ابنة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، إنّ والدها عانى من بعض الآلام في المرارة، ونقل على إثرها لمستشفى وادي النيل.

وأوضحت أمنية في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنّ والدها دخل العناية المركزة بمستشفى وادي النيل، بسبب بعض المشكلات الصحية نتيجة ألم في المرارة، وأضافت حينها: «الأطباء سيقررون خلال 48 ساعة موعد إجراء عملية في المرارة لأن الحالة صعبة، وممنوع الزيارة لأنه في العناية المركزة».