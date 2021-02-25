مطروح تنتهي من تعقيم لجان الامتحانات وتستعد لاستقبال الطلاب (صور)

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن مدارس المحافظة استعدت لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وجرى تعقيم اللجان تمهيدا لاستقبال طلاب مدارس المحافظة الأسبوع المقبل للامتحانات، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، والالتزام بالقواعد التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.

وأكد عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم في مطروح، أنّ المديرية وضعت خطة شاملة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسب الأول السبت المقبل، وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا، والانتهاء من تجهيز اللجان الامتحانية، وتطبيق الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا، حرصًا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات تنفيذا للتعليمات الوزارية.

وشدد على وجود الطلاب قبل بداية اللجنة بوقت كاف، لإنهاء عمليات التعقيم والكشف الحراري، وارتداء الكمامات، وعبورهم من بوابات التعقيم حرصا على صحتهم وسلامتهم، ومن المقرر بدء الامتحان الإلكتروني للصف الأول الثانوي، بعد غد السبت، بأداء امتحان مادة اللغة العربية في الساعة التاسعة صباحا لمدة ساعة ونصف، يعقبها امتحان الفترة الثانية، ومادة الأحياء لمدة 45 دقيقة.

ويستكمل طلاب الصف الأول الثانوي للتعليم الفني، ماراثون امتحان الفصل الدراسي الأول يوم السبت، كما سيؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان المجمع الأحد المقبل، لمدة ساعتين، يعقبها بالتوالي، الصفوف الخامس الابتدائي والسادس، والأول والثاني الإعدادي، والأول والثاني الثانوي.