طوارئ بجنوب سيناء لتعرضها لموجة من الطقس السيئ

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، طقسا سيئا، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لسقوط أمطار.

وأكد مصدر بمركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة جنوب سيناء أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى بعد تعرض معظم مدن المحافظة لموجه من الطقس السيئ من رياح شديدة وانخفاض في درجات الحرارة، مؤكدًا أنه يجري الاستفادة من مشروع نظام الإنذار المبكر للسيول، الذي جرى تركيبة بوادي وتير، بالتنسيق مع المعهد القومي للبحوث بالقناطر الخيرية لوصول الإنذار إلى مركز الأزمات بالمحافظة في نفس الوقت الذي يصل فيه إلى القناطر الخيرية، وهذا النظام عبارة عن 9 أجهزة تعطي إنذارا للمحافظة بوقوع السيل قبل حدوثه بـ24 ساعة وتساعد أيضًا على قياس شدة السيول.

وأضاف المصدر في تصريح له أنه جرى التنسيق مع جميع رؤساء المدن لمتابعة مخرات السيول والتأكد من تطهيرها، والتنسيق مع مديرية الطرق ومعهد بحوث الموارد المائية لتوزيع جميع المعدات الثقيلة بكل المدن.

وأكد أن إدارة الأزمات والكوارث تنظم تدريبا شهريا لكل العاملين بمراكز الأزمات التابعة للوحدات المحلية على نفيذ خطة وسيناريو إدارة السيول تحت إشراف اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث برئاسة اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، لتنمية قدرات سرعة التعامل مع الأزمات في حالة حدوثها.

ومن جانبه قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تشهد حالة من الطقس السيئ، تمثلت في رياح شديدة غير محملة بالرمال، وغيوم غطت السماء يصاحبهما انخفاضا شديدا في درجات الحرارة، وجرى رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسقوط أمطار.

وأكد رئيس المدينة في تصريح له اليوم، أنه جرى التنسيق مع كل الجهات المعنية للتحرك الفوري واتخاذ اللازم فور تساقط الأمطار.

وأوضح أن حركة السياحة بالمدينة تسير بشكل طبيعي، وجرى فتح كل المزارات السياحية بالمدينة لاستقبال السائحين، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.