تطوير الطريق الدائري بشرم الشيخ: إنشاء 8 حارات ومشاية على الجانبين

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، أعمال تطوير الطريق الدائري بمدينة شرم الشيخ.

وقال المحافظ إنه جارِ تطوير الطريق بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتضمن أعمال تطوير الطريق؛ إنشاء 4 حارات مرورية يمين، و 4 حارات مرورية يسار، ومشاية على الجانبين، وحارة تهدئة وعدد 2 كوبري.

وأوضح المحافظ، أن الطريق يبدأ من بوابة مدينة شرم الشيخ وحتى قسم شرطة نبق، بطول 18 كليو متر، ويعد من أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها بشرم الشيخ في مجال الطرق والكباري.

وقام محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع المحطة الثانية لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بمنطقة السوق القديم، لتوفير طاقة نظيفة ومتجددة، استعدادا لافتتاحها خلال احتفال المحافظة بعيدها القومي الشهر المقبل.

وقال المحافظ إنه سيجرى شحن السيارات التي تعمل بالكهرباء بالمحطة، وجارِ إنشاء محلات تجارية، وكافتريا بها، توفر الخدمة اللائقة بزائري مدينة شرم الشيخ.

وأكد المحافظ، أن هذه المحطة تعد الثانية الذي أنشأت لهذا الغرض بمدينة شرم الشيخ بعد افتتاح المحطة الأولى بمنطقة الرويسات منذ شهرين، بحضور وزير البترول، وأيضًا جارِ العمل لإنشاء عدد من المحطات الأخرى بكافة مدن المحافظة، فضلا على تطوير عدد من محطات تموين البنزين القائمة وإضافة خدمة الغاز إليها.

وأوضح المحافظ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، للحفاظ على البيئة وإنشاء محطات غاز طبيعي لتحويل السيارات للعمل بالغاز بديلًا عن الوقود، مما يساعد علي تقليل نسبة استهلاك البنزين، وبالتالي توفير مليارات تصرف علي شراء مشتقات البترول.

وأوضح أنه جرى افتتاح المحطة الأولى خلال شهرين فقط، ومن المقرر أن يجري افتتاح خمس محطات بجنوب سيناء خلال شهور وتعمل بالغاز المضغوط خاصة أن ارتفاع أسعار البنزين ساعد في انتشار تحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي.