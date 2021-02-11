وزير النقل يتابع تطوير الطريق الدائري: اهتموا بالإجراءات الاحترازية

أجرى الفريق كامل الوزير وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، جولة تفقدية، اليوم، لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ أعمال تطوير وصيانة وتوسعة الطريق.

جاء ذلك بالتزامن مع تنفيذ أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والتقدم في سير الإجراءات التي تنفذها الهيئة المصرية للمساحة ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للأراضي والعقارات الواقعة في نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير.

بدأت الجولة، بتفقد المسافة من نفق سعد الدين الشاذلي حتى طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، لمتابعة معدلات التنفيذ حيث تمّ الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري أعلى نفق سعد الدين الشاذلي، وجار الانتهاء من إنشاء طريق داعم في المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه وتوسعة جميع الكباري في هذه المسافة.

كما تابع وزير النقل، أعمال نقل المرافق وأعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من تقاطع إسكندرية الزراعي إلى محور 26 يوليو بطول 15 كم.

بعدها توجه وزير النقل لتفقد المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12كم، حيث تمّ متابعة التقدم في أعمال نقل المرافق، وأعمال تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلًا من 4 حارات، وكذلك أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول كيلومتر، ليصبح 8 حارات، كل اتجاه بدلًا من 4 حارات، وحيث يتمّ إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالا وجنوباً إلى جانب الكوبري الحال.

وتفقد وزير النقل، معدلات تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، حيث تتمّ أعمال توسعة كوبرى الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد.

وشدد وزير النقل، على الشركات المنفذة باستمرار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل، واستمرار تنفيذ أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة والاهتمام بأعمال النيوجرسي واستمرار تنفيذ خطة انارة الطريق ليكون الطريق مع الانتهاء من تطويره في شكل حضاري متميز.

كما أكّد وزير النقل، تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة لسرعة إنجاز هذا المشروع الحيوي الذي يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى، حيث يمر عليه نحو من 213 ألف سيارة يومياً.

وأشار الوزير، الى أنَّ أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها بالطريق ستسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة، وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات.