مسؤول بقضية عمر خورشيد عن سبب وفاته: كان بيسابق بعربيته شاب سعودي

كشف اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الذي كان مسؤولا عن قضية عمر خورشيد، كواليس جديدة حول حادث الفنان الراحل، قائلا: «تأكدنا أن الفنان الراحل كان يسير بسيارته بسرعة كبيرة وكانت تسابقه سيارة أخرى بنفس السرعة، وبعد 4 أيام قدم شاب سعودي ومعه 4 محامين وقال: أنا الراجل اللي بتدوروا عليه، ولما كنت بجري مع عمر خورشيد كان يسابقني ولا أعلم أنه وقع في حادث، وكنت أحييه هو والفنانة مديحة كامل وقد يكون أعتقد أنني أطارده».

الشاب السعودي ليس له انتماءات سياسية

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «MBC مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، «تم فحص الشاب السعودي وتبين أنه ليس له انتماءات سياسية لكنه طالب عادي يدرس في القاهرة، وتم التحفظ على سيارة الشاب السعودي، وتبين أنه لم يحدث أي احتكاك بين سيارته وسيارة الفنان الراحل عمر خورشيد».

وفاته لم تكن بسبب مطاردة

وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق أن التحريات والتحقيقات انتهت إلى أن عمر خورشيد توفي إثر سباق سيارات عادي ولم يكن هناك أي مطاردة له، متابعا: «ليس لي صلة بأي مسؤول وأؤكد أن عمر خورشيد لم يتم قتله عمدا»، معقبا «الفنان الراحل كان قيمة فنية كبيرة ووقت الحادث وقفنا جميعًا نبكي».

لا توجد شبهة جنائية في الحادث

ولفت مساعد وزير الداخلية الأسبق: «حادث عمر خورشيد كان حادثًا مروريًا نتيجة تسابق بين سيارتين ولا توجد أي شبهة جنائية في الحادث»، لافتًا إلى أن الرئيس الراحل السادات كان يتابع بنفسه قضية حادث الفنان الراحل عمر خورشيد دقيقة بدقيقة.

لم يكن هناك قطع أو ذبح في رقبته.. وشهادتي لله

وأكد أنه ما يتردد عن وجود قطع في الرقبة أو ذبح، معقبا: «هو كانت دماغه خابطة والعربيات مكنتش فيها الوسادة الهوائية لسة، فكان الدم خارج من دماغه ومناخيره، وودانه وبوقه ومناخيره وكل حتة فيه، وروحه فارقت جسده قبل لما نوصل، وكان المشهد مبكي، وبكينا عليه مدة طويلة جدا، كان معايا فريق بحث بالكامل، فريق فرقة الغرب وقسم مباحث الهرم ومجموعة جرائم النفس، شهادتي لله».