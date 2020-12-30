عمر خورشيد: في رجالة بتبعت لي صورها عريانة على «انستجرام»

أبدى الفنان الشاب عمر خورشيد، استياءه من وجود صور غير لائقة تخص بعض الأشخاص من الذكور يتم إرسالها له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وكتب عمر خورشيد، نجل الفنانة علا رامي، وزوج الفنانة ياسمين جيلاني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «هى إيه حكاية الرجالة اللي عمالة تبعتلي صورها عريانة على الآنستجرام دي».

واستطرد ضاحكًا «هو حد قالهم عني حاجة أنا معرفهاش ولا إيه».

ومنذ أيام وجه الفنان عمر خورشيد، انتقادات لاذعة للفنانة عفاف شعيب، بشأن تصريحاتها التي انتشرت مؤخرًا عبر السوشيال ميديا، والتي قالت فيها إنها «لا تعتبر الرجل الذي يغسل المواعين لزوجته بأنه رجل بل ناقص الرجولة».

وكتب عمر خورشيد، وقتها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «إيه اللي الأستاذة عفاف شعيب بتقوله ده، على فكرة أنا بغسل المواعين».

«لا أقصد إطلاقًا إهانة الرجل الذي يساعد زوجته أو التقليل منه، لأنه مش عيب يساعد مراته بس من غير أي طرف يجي على التاني»، كلمات أكدت من خلالها الفنانة عفاف شعيب، أن تصريحاتها نقلت بشكل غير صحيح، موضحة لـ«الوطن»، أنها تحترم الأزواج الذين يساعدون زوجاتهم في الأمور المنزلية ولا يقلل من شأنهم، «الرجل يساعد مراته لكن مش على طول، غالبية حالات الطلاق بتحصل بسبب عدم التعاون بينهما، خصوصًا الأزواج الجدد من الشباب، أنا لست رافضة لمبدأ مساعدة الرجل لزوجته، لكن مش يغسل مواعين على طول، لازم الاتنين يساعدوا بعض».

شارك الفنان عمر خورشيد، في عدد من الأفلام منها «ماتيجي نرقص، كاريوكي، كليفتي، ركلام، ليالي الحب»، ومن الأعمال الدرامية التي شارك فيها «مطعم تشي توتو، أشرار وطيبين، قلب الخطر، عزيز على القلب».