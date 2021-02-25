بدلا من «الخائن».. جماهير ليفربول تضغط لمنح صلاح شارة القيادة

يقترب محمد صلاح جناح ليفربول، من حمل شارة قيادة فريقه أمام فريق شيفيلد يونايتد في الجولة 26 ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى الريدز لتحقيق الفوز في ظل عدد من الهزائم في البريميرليج.

وابتعد كل من هندرسون وميلنر لاعبا خط الوسط، بالإضافة إلى البلجيكي فان دايك عن المشاركة للإصابة، وكان كلوب حدد 4 لاعبين يحملون شارة قيادة الريدز، وهم على الترتيب جوردان هندرسون، وجيمس ميلنر، وفيرجيل فان دايك، وفينالدوم.

وعبرت جماهير الريدز عبر تويتر، عن غضب شديد من اختيار الهولندي فينالدوم لحمل شارة قيادة الريدز، وأكدت على أحقية ارتداء محمد صلاح شارة القيادة بسبب اقتراب الهولندي من الرحيل إلى برشلونة في الموسم القادم في حال بقاء كومان على رأس القيادة الفنية للبلوجرانا.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، حيث لعب 25 مباراة فاز في 11 مباراة وتعادل 7 مرات وخسر مثلهم، فيما سجل 45 هدف واستقبل 34 آخرين.

ووفقًا لصحيفة بيلد الألمانية، فإن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بات قريب من الرحيل عن الريدز، رغم استمرار تعاقده مع النادي حتى صيف 2024.

وأضافت الصحيفة: هناك فرصة بنسبة 68% لتولي كلوب المهمة الفنية لمنتخب ألمانيا لخلافة يواكيم لوف بعد بطولة كأس العالم 2022، فيما هناك احتمال قائم بنسبة 32% أن يبقى المدير الفني الألماني مع فريق ليفربول.

وكشفت الصحيفة «كلوب قد يرحل عن فريق ليفربول في بعد انتهاء الموسم القادم في صيف 2022، ومن المتوقع أن يتولى المسئولية الفنية في يناير 2023، ليستعد بشكل قوي لبطولة أمم أوروبا التي تقام في عام 2024.