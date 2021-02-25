«القومي للبحوث» يحذر من مصانع «بير السلم»: بيستخدموا مواد ضارة

حذر الدكتور أحمد سعيد، رئيس شعبة التغذية بالمركز القومي للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين من التعامل مع المنتجات الغذائية المنتجة والمصنعة في أماكن غير مرخصة لا تنطبق عليها أي معايير أو مواصفات قياسية في التصنيع، وتسمى بمصانع «بير السلم».

وأوضح رئيس شعبة التغذية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه الأماكن تستخدم مواد كيميائية وصناعية ومكسبات طعم ولون ورائحة ضارة بجسم وصحة الإنسان، فضلا عن أن جميع المصانع تستخدم المواد بنسب تخالف المعايير والموصفات الواجب اتباعها في التصنيع.

وتابع رئيس شعبة التغذية بالمركز القومي للبحوث، أنه يجب على جميع المواطنين، فحص حالة العبوة جيدا للتأكد من بيانات محتوياتها من المواد الغذائية، والتأكد من منشأ ومكان التصنيع، والإجراءات المتبعة في عملية التصنيع، مؤكدا أن غالبية المواد المستخدمة في التصنيع ضارة بجسم الإنسان وتسبب أمراض خطيرة.

وكان الدكتور أحمد سعيد، أكد أن منع استخدام مادة برومات البوتاسيوم كمادة محسنة في استخدام الخبز من قبل وزارة التموين الفترة الماضية جاء بعد أن ثبت أن المادة مسرطنة، فبالتالي وزير التموين أصدر قرارا بوقفها: «المادة تستخدم كمحسن لإعطاء لون الدقيق الأبيض»، وثبت أنها مادة ضارة مسرطنة على المدى البعيد، وكانت تضاف لتحسين شكل الدقيق، مشيرا إلى أنه لا يمكن نهائيا إلغاء استخدام الخميرة في تصنيع وإنتاج الخبر، لأنها عبارة عن فطر يعمل على السكريات الموجودة ويقوم بتكوين غاز ثاني أكسيد الكربون، المكون لشكل الرغيف، وتخرج الغازات عند التعرض لدرجة الحرارة داخل الفرن.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور علي المصيلحي، قررت منع استخدام مواد برومات البوتياسيم في تصنيع وإنتاج المخبوزات بأنواعها، سواء السياحي أو البلدي، موضحا أن الدراسات البحثية أثبتت أنها تسبب أوراما سرطانية على المدى البعيد.