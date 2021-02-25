التعليم عن اللجان الخاصة لمصابين بكورونا: «هيدخلوا دور تاني بدرجات كاملة»

كشف مصدر مسؤول بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدم قيام الوزارة والمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتخصيص لجان امتحانية خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن أي طالب مصاب بكورونا لن يتم السماح له بدخول الامتحانات، ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة، للحفاظ على سير الامتحانات، مؤكدًا أن أي طالب مصاب بكورونا سيتم تأجيل امتحاناته حتى الدور الثاني وسيحصل على درجاته كاملة، شرط تقديم تقرير طبي بحالته قبل وأثناء الامتحانات وما يثبت إصابته بالفيروس.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، انتهت تماما من وضع الامتحانات المجمعة، لجميع صفوف النقل بمختلف مراحل التعليم، استعدادا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، بدءًا من يوم السبت المقبل 27 فبراير الجاري، وحتى 11 مارس المقبل، موضحًا أن امتحانات الترم الأول مؤجلة منذ يناير الماضي بسبب ذروة فيروس كورونا، وأن جميع أسئلة الامتحانات ستأتي في مستوى الطالب المتوسط.

وأضاف المصدر، بأن جميع اللجان الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، سيتم تعقيمها وتطهيرها، صباح غدًا الجمعة، استعدادا لعقد امتحانات الترم الأول للصف الأول الثانوي، إلكترونيا بلجان في المدارس، مشيرًا إلى أن جميع المدارس سيتم تعقيمها من خلال تعقيم الفصول الدراسية والمقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب وتطهير دورات المياه، علاوة على تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجنة الامتحانية الواحدة، لتحقيق التباعد الجسدي والاجتماعي بين الطلاب داخل اللجنة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المصدر أن الطالب المتخوف من أداء امتحانات الدور الأول بسبب فيروس كورونا، عليه أن يقدم اعتذارا كتابيا بذلك للمدرسة التابع لها، ويتم امتحانه فى الدور الثانى بنفس الدرجات، منوهًا إلى أن الوزارة وضعت كل إمكاناتها المتاحة لعقد الامتحانات لتقييم الطلاب، رغم تحديات وصعوبات فيروس كورونا، مشددًا على جميع الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية، ضرورة ارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية وعدم نزعها طوال الامتحانات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد أن الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020-2021، سيبدأ يوم السبت 13 مارس المقبل، أي بعد انتهاء جميع امتحانات صفوف النقل بمختلف مراحل التعليم العام والفني، وأن حضور الطلاب للمدارس سيكون اختياريا وليس إجباريا، كما أنه سيتم رفع الغياب من المدارس، علاوة على شرح مناهج الفصل الدراسي الثاني، لجميع الصفوف الدراسية عبر المنصات التعليمية الإلكترونية والقنوات الفضائية التعليمية.