خطوات البحث عن مدرسة مناسبة ومصاريفها من التربية والتعليم لتجنب كورونا

التنقل بين المدارس يعد من الأشياء التي تؤرق أولياء الأمور، في رحلة البحث عن مدرسة مناسبة لأبنائهم، إلا أن وزارة التربية والتعليم، وفرت خدمة للمواطنين، يمكن من خلالها الاطلاع على كل تفاصيل المدارس دون الذهاب للمدارس، وذلك من منطلق التسهيل على أولياء الأمور، ومساهمة في توفير الوقت والجهد.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في ضوء خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، كيفية الاختيار بين المدارس عبر الإنترنت.

خطوات الاختيار بين المدارس أونلاين

اولا: يتم فتح موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنـا .

ثانيا: يتم اختيار تبويب الاستعلام عن جميع مدارس الجمهورية من بين التبويبات المتغيرة أعلى الصفحة.

ثالثا: اختيار المدرسة من الصفحة التالية وهى دليل المدارس المصرية.

رابعا: اختيار نوع المدرسة من بين المدارس ومنها المدارس الحكومية والمدارس التجريبية ومدارس التربية الخاصة والمدارس الرياضية والمدارس العسكرية وأخيرا المدارس الخاصة.

خامسا: بعد اختيار نوع المدرسة سيظهر أمامك تبويب يجب ملأه وعلى سبيل المثال المدارس الحكومية فور اختيارها يتضمن عناصر يجب اختيارها، فيجب تحديد احد عنصرى الادارة التعليمية أو القسم/ المركز) وليس كليهما واختـر المـحــافـظـــــة واختــــر المــــرحلـــة واختر من القائمة حــدد القسم / المركز اختر من القائمة وادخل اسـم المدرســـة وحـدد نوع المـدرســـة الكل بنين بنات مشترك .

سادسا: اخيرا اختر كلمة بحث ليظهر أمامك عدد من المدارس لتختار من بينها.

فتح التسجيل

وكانت قد فتحت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، باب التقديم أمام طلاب الصف الأول لمرحلة رياض الأطفال، وذلك للعام الدراسي 2021-2022.

ويمكن لأولياء الأمور التقديم لأبنائهم بشكل إلكتروني من خلال الدخول والتقديم عبر الرابط التاليhttp://www.eis-zayed.com/

وستغلق المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد باب التسجيل في يوم الأحد 28 من الشهر الجاري معلنة عن عدد من الشروط من بينها ألا يقل عمر الطفل في شهر أكتوبر المقبل 2021 عن 4 سنوات، كما أنه لا يزيد عمره على 6 سنوات إلا يوم، وأي بيانات غير صحيحة يتم تقديمها تُسقط حق الطفل في التقديم بالمدرسة، لذا يرجى التأكد بشكل كبير من جميع البيانات التي يتمّ إدخالها عبر موقع التقديم.

كما ينبغي على ولي الأمر متابعة كل من الموقع الرسمي للمدرسة، بالإضافة إلى صفحة المدرسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك بشكل يومي من أجل الاطلاع على تعليمات الاختبار وسيتمّ تحديد موعد الاختبار بعد غلق باب التسجيل بالمدرسة في يوم الأحد الموافق 28 من شهر فبرار الجاري.

كما أن وسيلة التواصل بين كل من المدرسة وولي الأمر هي الإيميل الشخصي الذي تمّ تسجيله داخل استمارة التقديم، حيث إنه لا يتمّ التواصل غير هاتفيًا مع ولي الأمر، بالإضافة لإرفاق صورة للطفل ويتمّ إرفاقها مع طلب التقديم.

وفي سياق آخر، ينتظر جميع أولياء أمور وطلاب المراحل الدراسية المختلفة امتحانات نصف العام الجاري.