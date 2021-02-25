«تعليم القاهرة» تخصص فرقًا فنيةً للتابلت قبل بدء الامتحانات

تنطلق بعد غد امتحانات الفصل الدراسي الأول، لطلاب صفوف النقل، وسط حزمة من الإجراءات الاحترازية المكثفة، لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم اللجان الامتحانية، وقياس درجة حرارة الطلاب، بالإضافة إلى التأكيد على ارتداء الكمامات الطبية.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه سيتم تخصيص فرق فنية في اللجان الامتحانية لمتابعة عمل التابلت بشكل جيد دون توقف، موضحًا أن الوزارة حريصة على تفادى مشكلة «سقوط السيستيم»، قائلًا: «مفيش داعي لقلق أولياء الأمورفي الناحية دي».

مصدر: يجب على الطلاب شحن التابلت بشكل جيد قبل دخول الامتحان

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه يجب على الطلاب شحن التابلت بشكل جيد، قبل دخول الامتحان، مشيرًا إلى أن الامتحان مجمع أو متعدد التخصصات وسيكون في مستوى الطالب المتوسط، مؤكدًا على ضرورة فحص أجهزة التابلت بشكل جيد، للوقوف على مدى جاهزيتها قبل بدء الامتحان، لافتًا إلى أن المنصات التعليمية تتيح جيدًا فرصة كيفية استخدام الأجهزة الحديثة.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت، النماذج الاسترشادية لطلاب مدارس اللغات، مؤكدة: «إتاحة الفرصة لهم للتدريب على طريقة الامتحان المجمع».

وكشفت الوزارة، أنه تم التنسيق الكامل مع المديريات التعليمية في محافظات الجمهورية، للوقوف على أبرز الاستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكدة أنه سيتم تعقيم اللجان بشكل مستمر، وحث الطلاب على ارتداء الكمامات الطبية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أمس، النماذج الاسترشادية لطلاب صفوف النقل، مؤكدة على أهمية حلها، وأنها تدرب الطلاب على شكل الورقة الامتحانية النهائية.

وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحان الموحد لطلاب الشهادة الإعدادية لا يضاف للمجموع، لكونه لا يناسب مخرجات التعلم الخاصة بالعملية التعليمية، ولا يعطي تقييم مناسب للطلاب.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول، يوم السبت الموافق 27 فبراير الجاري، وسط اجراءات احترازية مكثفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتبدأ امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية 7 مارس المقبل، بامتحان مجمع لجميع المواد.