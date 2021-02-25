لوحة شرف وإطلاق أسماء شهداء الأطباء على أماكن عامة بالفيوم

لوحة شرف وإطلاق أسماء شهداء الأطباء على أماكن عامة بالفيوم
كتب:
أسماء أبو السعود
08:06 م | الخميس 25 فبراير 2021
تخليدًا لذكراهم.. لوحة شرف وإطلاق أسماء شهداء الأطباء على أماكن عامة
أصدر محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، توجيهات مشددة إلى القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، الدكتور حاتم جمال الدين، اليوم الخميس، بإعداد حصر بجميع أفراد الفريق الطبي الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لواجبهم الوطني في مواجهة فيروس كورونا، لدراسة إطلاق أسمائهم على قاعات وأماكن تُخلّد ذكراهم.
ووجه المحافظ بوضع لوحة شرف بأسماء «شهداء الجيش الأبيض» في أماكن عملهم بالمستشفيات، بالإضافة إلى تخصيص ميدان في كل مركز من مراكز المحافظة، مثمناً جهود الفرق الطبية في التصدي لجائحة كورونا.
وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنّ المحافظ عقد اجتماعاً مع مسئولي مديرية الصحة والأجهزة الطبية، لمراجعة موقف المستلزمات الطبية بالمستشفيات، وموقف استهلاك الأكسجين وآليات توريد الاكسجين السائل.
واستمع المحافظ إلى شرح من مدير الطوارئ حول موقف توزيع أطباء التكليف، لسد العجز في المستشفيات، موجهاً باستغلال الطاقة البشرية المهدرة من الأطباء بجميع المستشفيات، وإعادة توزيعهم على مستشفى الصدر ومستشفى الحميات، بعد تدريبهم وتأهيلهم بما لا يؤثر على طاقة العمل بالمستشفيات المنقولين منها.
وكان محافظ الفيوم قد عقد اجتماعين متتالين، مع أعضاء اللجنة المركزية لمتابعة موقف كورونا بالمحافظة، ومديري المستشفيات، بحث خلالهما عدداً من الملفات الصحية الهامة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هبة عاطف، مدير عام التأمين الصحي، ومديري الطوارئ، والطب العلاجي والوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والتفتيش الصيدلي، والعلاج الحر.
وتناول الاجتماعان عرض آخر مستجدات أزمة كورونا، والإجراءات المتبعة في التصدي للإصابة بالفيروس، وخطط العمل في كافة المستشفيات، وعدد الأسرّة، ونسب الإشغال بكل مستشفى، كما تم عرض موقف الإصابات بفيروس كورونا موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، والمستشفيات، والفئة العمرية للمصابين.