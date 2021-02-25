لوحة شرف وإطلاق أسماء شهداء الأطباء على أماكن عامة بالفيوم

أصدر محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، توجيهات مشددة إلى القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، الدكتور حاتم جمال الدين، اليوم الخميس، بإعداد حصر بجميع أفراد الفريق الطبي الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لواجبهم الوطني في مواجهة فيروس كورونا، لدراسة إطلاق أسمائهم على قاعات وأماكن تُخلّد ذكراهم.

ووجه المحافظ بوضع لوحة شرف بأسماء «شهداء الجيش الأبيض» في أماكن عملهم بالمستشفيات، بالإضافة إلى تخصيص ميدان في كل مركز من مراكز المحافظة، مثمناً جهود الفرق الطبية في التصدي لجائحة كورونا.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنّ المحافظ عقد اجتماعاً مع مسئولي مديرية الصحة والأجهزة الطبية، لمراجعة موقف المستلزمات الطبية بالمستشفيات، وموقف استهلاك الأكسجين وآليات توريد الاكسجين السائل.

واستمع المحافظ إلى شرح من مدير الطوارئ حول موقف توزيع أطباء التكليف، لسد العجز في المستشفيات، موجهاً باستغلال الطاقة البشرية المهدرة من الأطباء بجميع المستشفيات، وإعادة توزيعهم على مستشفى الصدر ومستشفى الحميات، بعد تدريبهم وتأهيلهم بما لا يؤثر على طاقة العمل بالمستشفيات المنقولين منها.

وكان محافظ الفيوم قد عقد اجتماعين متتالين، مع أعضاء اللجنة المركزية لمتابعة موقف كورونا بالمحافظة، ومديري المستشفيات، بحث خلالهما عدداً من الملفات الصحية الهامة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هبة عاطف، مدير عام التأمين الصحي، ومديري الطوارئ، والطب العلاجي والوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والتفتيش الصيدلي، والعلاج الحر.

وتناول الاجتماعان عرض آخر مستجدات أزمة كورونا، والإجراءات المتبعة في التصدي للإصابة بالفيروس، وخطط العمل في كافة المستشفيات، وعدد الأسرّة، ونسب الإشغال بكل مستشفى، كما تم عرض موقف الإصابات بفيروس كورونا موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، والمستشفيات، والفئة العمرية للمصابين.