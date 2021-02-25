باريس على «الطريق الصحيح» مع نيمار.. ويثمن «انفتاح» مبابي

كشف البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جرمان الفرنسي، تطورات مفاوضات نادي العاصمة مع مواطنه نيمار جونيور، نجم الفريق الباريسي.

وطمأن ليوناردو جماهير البي إس جي، بشأن إمكانية تمديد عقد قائد المنتخب البرازيلي الذي ينتهي في يونيو 2022، وكذلك الحال بالنسبة للغزال الفرنسي كيليان مبابي، بحسب تصريحات إذاعية.

وقال اللاعب المتوج ببطولة كأس العالم رفقة السيليساو عام 1994: «بالنسبة لنيمار، نحن على الطريق الصحيح».

وأشارت تقارير إعلامية فرنسية إلى أن فريق العاصمة الفرنسية «توصل إلى اتفاق مع الدولي البرازيلي».

وأكد أرواجو، أن الأمور «تسير على الطريق الصحيح، لكن في النهاية، يتم إتمام العقد عندما يتم توقيعه، والأمر لم يتم حتى الآن».

وبشأن جوهرة المنتخب الفرنسي، علق ليوناردو بقوله «نتحدث. منذ فترة طويلة ونحن نتحدث. الأمر دائما أكثر وضوحًا».

وتابع «سنصل إلى اللحظة التي يتعين علينا فيها اتخاذ موقف، واتخاذ قرار. أعتقد أننا نقترب أكثر فأكثر إلى تلك اللحظة في كل مرة. هناك انفتاح جيد للحوار».

وشدد على دور مبابي داخل النادي، بعد أكثر من أسبوع على ثلاثيته الرائعة في مرمى برشلونة الإسباني (4-1)، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال «إذا نظرنا إلى ما فعله منذ أن ظهر في موناكو، فهذا شيء فريد من نوعه وضخم جدا. موقعه في الفريق دائمًا مهم جدا».

وتابع «أسمع أن كيليان يريد تحديات، كيليان لديه بالفعل تحديات».

وبحسب تصريحات ليوناردو، فإن الفريق يسعى إلى تمديد عقدين آخرين من الركائز الأساسية في الفريق، وهما الأرجنتيني أنخيل دي ماريا والإسباني خوان بيرنات.

وأردف «الفكرة هي حسم المسألة في أسرع وقت ممكن. نعتزم تجديد عقود الأربعة؛ بما في ذلك نيمار ومبابي».