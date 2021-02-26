السبت.. تطعيم موظفي صحة الفيوم والإسعاف والوحدات الصحية بلقاح كورونا
الأحد.. تسجيل المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح من الفئات المستهدفة
كتب:
أسماء أبو السعود
08:42 ص | الجمعة 26 فبراير 2021
السبت.. تطعيم موظفي الصحة والإسعاف والوحدات الصحية بلقاح كورونا بالفيوم
أعلن الدكتور حاتم جمال الدين القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، البدء في تطعيم باقي العاملين بالقطاع الصحي «الإدارات الصحية، وهيئة الإسعاف، والوحدات الريفية، والمراكز الطبية الحضرية»، بلقاح كورونا، بدءًا من غد السبت، وحتى الانتهاء من تطعيم كافة الراغبين في الحصول على اللقاح.
ولفت وكيل وزارة الصحة، إلى أنّ المديرية ستبدأ تسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح، بعد غد الأحد، من الفئات المستهدفة لتلقي اللقاح وهم مرضى الأمراض المزمنة مثل القلب والسكر والضغط والفشل الكلوي.
وناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، موقف تطعيم الفرق الطبية ضد فيروس كورونا، مع وكيل وزارة الصحة الذي كشف أنّ المديرية بدأت في تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى التأمين الصحي، والحميات، والصدر، والجامعة، والمستشفيات المركزية التي تضم أقسامًا للعزل.
وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، وأن يتحمل الجميع المسؤولية في مجابهة جائحة كورونا، مشيراً إلى قرب الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى الصدر.
واستعرض وكيل وزارة الصحة، آخر مستجدات أزمة كورونا بالمحافظة، موضحًا الإجراءات المتبعة في التصدي للإصابة بالفيروس، وخطط العمل بكافة المستشفيات، وعدد الأسرّة ونسب الإشغال بكل مستشفى، كما تم عرض موقف الإصابات بفيروس كورونا موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، والمستشفيات، والفئة العمرية للمصابين.
وبحث محافظ الفيوم، موقف كورونا بالمحافظة، خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة المركزية، ومديري المستشفيات، كما ناقش عدداً من الملفات الصحية الهامة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، ومديري الطوارئ، والطب العلاجي والوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والتفتيش الصيدلي، والعلاج الحر.