السبت.. تطعيم موظفي صحة الفيوم والإسعاف والوحدات الصحية بلقاح كورونا

أعلن الدكتور حاتم جمال الدين القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، البدء في تطعيم باقي العاملين بالقطاع الصحي «الإدارات الصحية، وهيئة الإسعاف، والوحدات الريفية، والمراكز الطبية الحضرية»، بلقاح كورونا، بدءًا من غد السبت، وحتى الانتهاء من تطعيم كافة الراغبين في الحصول على اللقاح.

ولفت وكيل وزارة الصحة، إلى أنّ المديرية ستبدأ تسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح، بعد غد الأحد، من الفئات المستهدفة لتلقي اللقاح وهم مرضى الأمراض المزمنة مثل القلب والسكر والضغط والفشل الكلوي.

وناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، موقف تطعيم الفرق الطبية ضد فيروس كورونا، مع وكيل وزارة الصحة الذي كشف أنّ المديرية بدأت في تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى التأمين الصحي، والحميات، والصدر، والجامعة، والمستشفيات المركزية التي تضم أقسامًا للعزل.

وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، وأن يتحمل الجميع المسؤولية في مجابهة جائحة كورونا، مشيراً إلى قرب الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى الصدر.

واستعرض وكيل وزارة الصحة، آخر مستجدات أزمة كورونا بالمحافظة، موضحًا الإجراءات المتبعة في التصدي للإصابة بالفيروس، وخطط العمل بكافة المستشفيات، وعدد الأسرّة ونسب الإشغال بكل مستشفى، كما تم عرض موقف الإصابات بفيروس كورونا موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، والمستشفيات، والفئة العمرية للمصابين.

وبحث محافظ الفيوم، موقف كورونا بالمحافظة، خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة المركزية، ومديري المستشفيات، كما ناقش عدداً من الملفات الصحية الهامة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، ومديري الطوارئ، والطب العلاجي والوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والتفتيش الصيدلي، والعلاج الحر.