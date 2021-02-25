دمج اثنين وإعطاء 3 جرعات.. كيف أثرت تحورات كورونا على اللقاحات؟

يخوض البشر متسلحين بكل إمكاناتهم التكنولوجية والعلمية الحديثة صراعًا على البقاء والحياة، مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، والذي يطور نفسه باستمرار، حيث تتسابق كبرى الشركات المصنعة للقاحات حتى تكون لقاحاتها فعالة ضد التطورات والطفرات والتحورات الجديدة.

ونعرض في السطور التالية أحدث الخطوات الجديدة التي اتخذتها الشركات المصنعة للقاح لكي تستطيع مواجهة تحورات الفيروس.

فايزر تسعى لإعطاء جرعة ثالثة

اليوم، أعلنت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة «فايزر»، أنها تدرس تأثير إعطاء جرعة ثالثة بدلا من جرعتين فقط، لمواجهة سلالات كورونا المتحورة.

وكانت الشركة الأمريكية أعلنت في وقت سابق عن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد، وأثبتت فعاليته في تجارب سريرية تمت على آلاف الأشخاص، ولكن اللقاح يحتاج إلى التخزين في درجة حرارة منخفضة جدا، كما أنه لم تُدرس مدى فعاليته على أرض الواقع على أشخاص مختلفين في السلوكيات، إلا أن إسرائيل أكدت أمس أنها أجرت دراسة على اللقاح ووجدت أنه فعال على أرض الواقع.

حل مشكلة تخزين لقاح فايزر

وشكلت مسألة تخزين لقاح «فايزر» في درجات حرارة شديدة الانخفاض تحديا كبيرا أمام تسويق الشركة له، حيث يتطلب الحفظ في درجات حرارة تتراوح بين -60 و-80 مئوية، إلا أنها أكدت خلال الأسبوع الماضي أنه يمكن تخزين اللقاح عند تخزينه بين -15 و-25 مئوية، وذلك ضمن البيانات التي قدمتها إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA».

جرعة واحدة تكفي من «جونسون أند جونسون»،

أما شركة «جونسون أند جونسون»، فقد زفت خبرا سارًا إلى العالم أجمع، حيث أعلنت منذ أيام فعالية لقاحها ضد فيروس كورونا من جرعة واحدة، وليس جرعتين مثل باقي اللقاحات، لافتة إلى أنه فعال أيضا -حتى بجرعة واحدة- ضد الطفرات الجديدة في الفيروس.

ويتميز لقاح «جونسون أند جونسون» بعدة ميزات، ومنها سهولة التخزين، والنقل.

لقاح للحوامل

هناك تحد آخر أمام العلماء، وهو أن السيدات الحوامل لا يحصلن على التطعيم رغم ضعف مناعتهن بشدة خلال فترة الحمل، إلا أن العلماء الصينيين بدأوا خطوات حل هذه المشكلة.

وكشف الدكتور علي الوعري، أستاذ جراحة الصدر في ووهان، في مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو»، المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الخميس، عن أن الصين بدأت تجارب للقاحات على السيدات الحوامل، والأمر ما زال في طور التجارب.

دمج اللقاحين البريطاني والروسي

وفي وقت سابق، أعلنت شركة «أسترازينكا» البريطانية، أنها بدأت التعاون مع السلطات الروسية لدمج لقاحها المضاد لفيروس كورونا، مع اللقاح الروسي «سبوتنيك V»، من أجل إعطاء اللقاح البريطانية دفعة قوية ليكون أكثر فعالية ضد التحورات الجديدة.

لقاح لسلالة جنوب أفريقيا

أما بالنسبة للتحور الذي حدث في جنوب أفريقيا، وأثار مخاوف واسعة من عدم قدرة اللقاحات الحالية على التصدي له، فقد أعلنت جامعة أكسفورد البريطانية، أنها تعمل على لقاح جديد سوف يتصدى لهذه السلالة.

وكشفت عن أن اللقاح قد يكون متاحا وجاهزا للاستخدام بحلول فصل الخريف في العام الحالي 2021، مشددة على أنها لديها نسخة من التسلسل الجيني له، وتعمل عليه.