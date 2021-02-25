السفر في زمن كورونا.. مسحة وحجر وجواز سفر جديد

فرض فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عدة قواعد على المسافرين حول العالم بعد أن كان السفر يتم من خلال تذاكر الطيران وجواز السفر فقط، حيث أجبر كورونا المسافرين على إجراء مسحة طبية BCR قبل 48 ساعة من السفر من أجل التأكد من عدم إصابة الشخص بالفيروس الذي جاء من الصين، ويتم الاشتراط على الأشخاص المسافرين بضرورة الإقامة في فندق لمدة أسبوعين كحجر منزلي وقائي.

الكمامات والتعقيم سمة ملازمة لأماكن السفر

ولم تكن المسحة أول الأشياء وربما لن تكون الأخيرة فقد أصبح الجميع مجبرا على إرتداء الكمامات الطبية في المطارات وأماكن التجمعات والطائرات وكذلك منع جلوس الأشخاص بجوار بعضهم البعض لتفادي انتشار الفيروس، وهذا ما يسمى بــ التباعد الاجتماعي الذي فرضه الفيروس الذي جاء من الصين، ويتم أيضا تعقيم الأماكن المغلقة والتي يتردد عليها الأشخاص باستمرار بعد أن كان التعقيم قبل كورونا شيء نمطي اختياري.

جواز سفر أخضر

دعا المستشار النمسوي سيباستيان كورتز إلى منح «جواز سفر أخضر» إلى الأشخاص المطعمين والخاليين من الفيروس مطالبا بتطبيق هذا الأمر في القارة الأوروبية بشكل عام والنمسا بشكل خاص إذا حدث رفض أوروبي، وتأتي هذه الدعوى كمحاولة لإنقاذ وضع السياحة في أوروبا مع انتشار فيروس كورونا المستجد وإغلاق بعض الدول مثل ألمانيا وفرنسا.

ووافقت دول بلغاريا والنمسا على المقترح، كما تم اتفاق بين كل من قبرص واليونان وإسرائيل على أن يتم السماح للدول الأخيرة بالسفر إلى أوروبا باستخدام جواز السفر الأخضر.

جواز سفر رقمي

يستعد اتحاد التجارة العالمي للنقل الجوي «إياتا» لإطلاق تطبيقا على الهواتف يتضمن شهادات وفحوصات للقاحات كوفيد 19 بداية من الشهر المقبل في محاولة لإعادة حركة السفر بين الدول.

وأكد الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، ألكسندر دي جونياك، أنه مهما كانت خطط الحكومات، ستكون الشركة على استعداد لتوفير جواز سفر «إياتا».

وسيكون هذا التطبيق مجانيا للركاب وسهل التنزيل لنظامي أندرويد وios، وستعمل الخطوط الجوية السنغافورية والإماراتية والقطرية والكوبية والرواندية كأول الشركات المستخدمة لهذا التطبيق، وسيحتوى جواز سفر «إياتا» على 4 نماذج قابلة للتشغيل المتبادل مفتوحة المصدر.