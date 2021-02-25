«التعليم» تطرح نماذج استرشادية لامتحان الرياضيات والعلوم بمدارس اللغات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن النماذج الاسترشادية، لمادتي الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، لمدارس اللغات والمدارس التجريبية، والمدارس الخاصة الإنجليزية.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النماذج الاسترشادية تفيد الطلاب في التدريب والاطلاع على شكل ورقة الامتحان النهائية، مشدداً على الطلاب بضرورة الاهتمام بهذه النماذج وحلها بشكل جيد.

وأوضح «شوقي» في منشور له على صفحته الشخصية، أن النماذج الاسترشادية متاحة على منصة التعلم المصري ببنك المعرفة، مشيراً إلى أن الامتحان الموحد سيكون في مستوى الطالب المتوسط.

وحثّ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب على متابعة المحتوى العلمي، الذي يقدم على المنصات التعليمية الخاصة بوزارة التربية، والتعليم والتعليم الفني، مؤكداً أن هذه المنصات تقدم مضامين علمية متميزة، تساعد الطالب على فهم العناصر المتعلقة بالمنهج الدراسي، وتمكنه من الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالامتحان متعدد التخصصات.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت، أمس، النماذج الاسترشادية للامتحانات المجمعة للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، وهي 3 نماذج لكل صف دراسي، لاتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على شكل ونوعية الأسئلة في هذا النوع من الامتحانات، مشيرة إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستبدأ يوم السبت المقبل 27 فبراير، وتبدأ امتحانات الششهادة الإعدادية في 7 مارس المقبل، وسط إجراءات مشددة من قبل المدارس للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تعقيم الفصول الدراسية والمقاعد الخشبية، وتطهير دورات المياه، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول لجان الامتحانات.

وحذّرت الوزارة، أولياء أمور الطلاب، من الذهاب إلى المدارس أثناء تأدية أبنائهم الامتحانات، مؤكدة أنه تم التنسيق مع كافة الإدارات التعليمية لتعقيم لجان الامتحان بشكل جيد، ومتابعة أعمال التعقيم في مختلف مدارس الجمهورية، وسيتم قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل دخول لجان الامتحانات.

الصف الرابع الابتدائي:https://bit.ly/37LxMCL

الصف الخامس الابتدائي:https://bit.ly/2ZOzwXy

الصف السادس الابتدائي:https://bit.ly/3sujK0t

الصف الأول الإعدادي:https://bit.ly/2NtDUZL

الصف الثاني الإعدادي:https://bit.ly/2MnxvyD

الصف الثالث الإعدادي:https://bit.ly/3aRS3J6