حبس المتهمين بذبح سائق في شوارع سمنود بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، من ضبط المتهمين باستدراج سائق وذبحه باستخدام آلة حادة، بهدف سرقة التروسيكل الخاص به، في شوارع مركز سمنود، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد أحمد العيدروسي، مأمور قسم شرطة سمنود، بورود بلاغات من الأهالي، بعثورهم على جثة شخص مقتول إثر إصابته بجرح قطعي في الرقبة، وملقى في الطريق العام.

كما انتقلت قوة من مباحث سمنود، تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، والرائد محمد عمارة، رئيس مباحث مركز سمنود، إلى محل البلاغ، لإجراء المعاينات والتحريات اللازمة.

ومن خلال المعاينة المبدئية، تبين أن الجثة لشخص يدعى «السيد أحمد الأعرج»، في الأربعينيات من عمره، ويعمل سائق تروسيكل، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى «المنشاوي»، وانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة.

وتبين من التحريات الأمنية وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة، أن هناك شخصين فى الثلاثينيات من عمرهم قاما باستدارجه إلى قطعة أرض فضاء، وذبحه باستخدام آلة حادة، بهدف سرقة التروسيكل الخاص به، وفروا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على المتهمين في مكان اختبائهم بمحافظة الجيزة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت سماع أقوال شهود العيان للحادث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.