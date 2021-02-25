حبس مالك المركب الغارق في بحيرة مريوط بالإسكندرية

قرر المستشار محمد عبد السلام أمين، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، اليوم الخميس، حبس «م. ع.»، مالك المركب الغارق بمنطقة الملاحات في بحيرة مريوط، غرب الإسكندرية، والذي أسفر عن مصرع 14 شخصاً، غالبيتهم من الاطفال، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جاء قرار حبس سائق المركب المنكوب بعد ساعات من قرار النيابة العامة، في وقت سابق أمس الأربعاء، بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، نظراً لظروفه الإنسانية وللمشاركة في دفن زوجته وابنته، ثم أمرت باستدعائه مجدداً اليوم، وعقب التحقيق معه، تحت إشراف المستشار مروان أبو خطوة، رئيس نيابة ثاني العامرية، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتعرض مركب يقل 20 شخصاً، غالبيتهم من النساء والأطفال من عائلة واحدة، للغرق مساء الاثنين الماضي، أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية «زردة شاي» بإحدى الجزر في بحيرة مريوط، وأسفر الحادث عن مصرع 14 شخصا غرقاً، معظمهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و9 سنوات، وإصابة 6 آخرين جرى خروجهم من المستشفى عقب تلقيهم العلاج اللازم.

وشيع المئات من أهالي قرية «الهوارية» غربي الإسكندرية، جنازة الضحايا بمقابر العائلة في منطقة برج العرب، وذلك بعد تسلم جثامينهم من مشرحة مستشفى العامرية العام، بعد تصريح النيابة بدفنهم.