جامعة الإسكندرية تدشن وحدة لمتابعة المبعوثين والتواصل معهم في الخارج

قال الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن الجامعة بصدد إنشاء وحدة متابعة المبعوثين، كأحد المكاتب الاستراتيجية في الجامعة وتتلخص مهمتها فى متابعة المبعوثين من الجامعة خلال فترة البعثة وربطهم بجامعاتهم للإسهام في تعظيم استفادة الجامعة منهم ومن خبراتهم وتفعيل الروابط العلمية والبحثية .

وأضاف «جابر»، في اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث، اليوم، أن الوحدة تعمل على زيادة الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع الجهات الأكاديمية الخارجية والاستفادة من الأفكار والمقترحات الخاصة بالمبعوثين المكتسبة من خلال الاحتكاك بالجامعات العالمية المختلفة، مشيرا إلى أن الوحدة ستكون معنية بالتواصل الدائم مع مبعوثين الجامعة في الخارج والاستفادة من خبراتهم وأفكارهم المتميزة، بهدف تنمية الجامعة وتحسين التصنيف الدولى للجامعة، مؤكدا أن وحدة متابعة المبعوثين ستكون إحدى مهامها، رصد المشكلات والصعوبات التى تواجههم، ومساعدتهم علي حلها.

وأشار «جابر»، إلى أن امتحانات الدراسات الدراسات العليا ستجري مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا ان الجامعة وفرت كل ماهو مطلوب من المواد المطهرة وكاشفات الحرارة، لافتا أن هناك حجرة للعزل في كل كلية للتعامل مع حالات الإشتباه، فضلا عن أن المستشفي التعليمي الجامعي بكلية الطب مخصص لاستقبال كافة الحالات.

ووافق المجلس علي بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية والهيئة العامة لتعليم الكبار، كما وافق المجلس علي الإتفاق الإطاري بين الوكالة الفرانكفونية للجامعات وجامعة الإسكندرية، وبروتوكول التعاون بين كلية الطب جامعة الإسكندرية ومؤسسة بنك الدواء الخيرية.

وأقر المجلس مذكرة التفاهم بين كلية الساحة والفنادق جامعة الإسكندرية وشركة أيكوم للتنظيم والتسويق ICOM))،وافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة أميتي الهندية.