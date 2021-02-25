الحكم ينهي «عراك» لاعبي الاتحاد السكندري ووادي دجلة بـ«صافرة»

دخل لاعبو نادي الاتحاد السكندري ووادي دجلة في عراك خلال المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن فعاليات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقام على أرضية ستاد الإسكندرية.

واندلع العراك بين لاعبي نادي الاتحاد السكندري ونادي وادي دجلة، بسبب قيام السيد سالم، لاعب نادي الاتحاد السكندري بدفع محمد هلال، ليدخل لاعبي الفريقين في مشادات خلال مجريات اللقاء، قبل أن ينهي محمد الصباحي حكم اللقاء الخلاف.

وأشهر محمد الصباحي حكم اللقاء البطاقة الصفراء في وجه الثنائي محمد رضا لاعب نادي وادي دجلة، والسيد سالم لاعب نادي الاتحاد السكندري لينتهي الخلاف بشكل رسمي.

الاتحاد السكندري

حراسة المرمي: محمد صبحي

خط الدفاع: داميون لوى، عبد الغني محمد ،عمار حمدي، السيد سالم

خط الوسط: خالد الغندور، كريم الديب، أحمد نبيل مانجا

خط الهجوم: فوزى الحناوي، رزاق سيسيه، ويليامز روماريو.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي:

صبحى سليمان ، مروان عطية ، إيمانويل أوكوى، حسام عاشور، مروان النجار، محمد الصباحى، أحمد حجى، أحمد راشد، هشام صلاح.

وادي دجلة

حراسة المرمي: محمد عبد المنصف

خط الدفاع: إبراهيم ريعو، خالد رضا، أحمد مجدي، إسحاقو يعقوبو.

خط الوسط: إبراهيم عايش،أحمد سعيد، محمد رضا.

خط الهجوم:رودني أنتوي، جورجينو، دييجو كالديرون.