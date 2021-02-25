تفاصيل قرض التعليم من البنك الأهلي الكويتي: يصل لـ500 ألف جنيه

يبحث البعض عن طريقة للحصول على دعم مادي لتوفير مصاريف الدراسة، وذلك بالتزامن مع استعداد الكثير من أولياء الأمور للتقديم بأبنائهم في المدارس في الوقت الحالي.

وأعلن البنك الأهلي الكويتي، باقة متميزة من القروض البنكية بخصائص متنوعة لتلبي احتياجات العملاء بمختلف شرائحهم، ويتيح البنك للموظفين ولأصحاب الأعمال والمهن الحرة إمكانية الحصول على تمويل شخصي يصل إلى 500 ألف جنيه لتغطية رسوم التعليم الخاصة بأبنائهم ضمن برنامج قرض التعليم من البنك.

تفاصيل قرض التعليم

- الحد الأقصى للقرض يصل إلى 500 ألف جنيه.

- فترة السداد تصل إلى 12 شهرًا.

- أسعار فائدة متناقصة سنويًا تبدأ من 19.5%.

- تأمين على الحياة اختياري طول مدة القرض.

- في حال رغبة العميل إلغاء أو سداد المبلغ المتبقي من القرض قبل انتهاء مدته، يتوجه إلى الفرع لكتابة طلب سداد معجل للتمويل وإيداع القيمة النقدية لسداده شاملة عمولة السداد المعجل.

شروط الحصول على قرض التعليم

- الحد الأدنى لصافي دخل ولي الأمر 3000 جنيه للموظفين، و6000 جنيه للمهن الحرة.

- ألا يقل سن المتقدم للقرض عن 21 سنة.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 60 سنة في نهاية مدة القرض.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض التعليم

من للطالب

- شهادة ميلاد/بطاقة الطالب الشخصية.

- خطاب إثبات تسجيل الطالب في الجهة الدراسية.

- خطاب بإجمالي المصاريف الدراسية.

من ولي الأمر

- شهادة أصلية بالراتب الشهري.

- البطاقة الشخصية (للمصريين) أصل.

- إيصال مرافق حديث.

- كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.

- سجل تجاري وبطاقة ضريبية من أصحاب المهن الحرة.

كيفية التقديم على قرض التعليم

- عبر زيارة أقرب فرع من فروع البنك الأهلي الكويتي والسؤال عن قرض التعليم .

- الاتصال بمركز خدمة العملاء على رقم 19322.

- «أون لاين» عبر الموقع الرسمي للبنك.