تحسين الأراضي: قروض ميسرة بفائدة 5% للفلاحين للتحول إلى الري الحديث

علق الدكتور السعيد حماد رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، على تنفيذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مشروعًا قوميًا لتطوير الري في الأراضي الجديدة والقديمة بغرض توفير المياه على مساحة 1.2 مليون فدان وتحويل نظام الري من الري بالغمر إلى الري الحديث، وشرح الإجراءات والأوراق المطلوبة للحصول على قرض تطوير الري بالمشروع.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»: «أي مشروع يلزمه تمويل ومقاول، وبالتالي فإن تعليمات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي بمساعدة المتقدمين بطلبات في هذا المشروع، إذ خصص البنك المركز قروضا ميسرة بفائدة قدرها 5% على 3 سنوات للفلاحين، وجرى إتاحتها في البنك الزراعي والبنك الأهلي».

وأضاف: «اقتسمنا مساحة الـ1.2 مليون فدان مع وزارة الري، وحصلنا نحن على 504 آلاف فدان من أجل عملية التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، وننظم ندوات وتوعية للمزارعين بفوائد الري الحديث التي ستعود على المزارع من ناحية زيادة الإنتاج وتوفير المياه والعمالة والسماد، وبناء عليه يتقدم المزارع لأقرب جمعية زراعية، وتقدم الوزارة الدعم الفني، وعندما يتقدم بالطلب فإن الأجهزة المعنية تنتقل إلى الأرض لرفع أبعادها، أما وحدة تطوير الري الحقلي من خلال معهد بحوث الهندسة الزراعية تصميم وحساب الكميات».

وتابع: بعد الندوات طورنا 180 ألف فدان بجهود ذاتية من المزارعين، وذلك بعدما شرحنا لهم فوائد الري الحديث، إذ سيزيد الإنتاج بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 30% إذ يجرى رفع كفاءة السماد ولا يعاني النبات من العطش ويحصل على المياه في الوقت المناسب.