نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي التيرم الأول 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن النماذج الاسترشادية للامتحان المجمع لطلاب الصف الخامس الابتدائي، لافتة إلى أن الامتحانات ستبدأ 27 فبراير الجاري لطلاب الفصل الدراسي الأول، وسط مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن النماذج الاسترشادية تتيح للطلاب فرصة للتدريب على شكل الورقة الامتحانية النهائية.

تعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز تفاصيل نماذج امتحانات الصف الخامس الإبتدائي:

1- يحتوى النموذج الأول على 30 سؤالاً، مقسمة على جميع المواد، ومدة الإجابة على النموذج الواحد ساعتين، ويشمل 10 نقاط «اختر» في مادة اللغة العربية، منها نقطة واحدة من قصة «مغامرات في أعماق البحار»، و5 نقاط حول موضوع «حب الوطن»، و4 نقاط من نص «مصر أنشودة الدنيا»، وفي اللغة الإنجليزية 5 نقاط اختر حول «الأفعال والكلمات»، وفي مادة الدراسات الاجتماعية 4 نقاط اختر حول «عصر الشهداء والمشروعات التنموية»، بينما تشمل أسئلة مادة الرياضيات 7 نقاط اختر بعض منها حول «الاحتمالات والدائرة»، وفي مادة العلوم 4 نقاط اختر حول «المغناطيس الكهربي والكائنات المحللة».

30 سؤالاً في كل نموذج والإجابة في ساعتين

2- يحتوي النموذج الاسترشادي الثاني على 30 سؤالاً، منها 10 نقاط اختر في مادة اللغة العربية حول موضوع «الكهرباء في حياتنا» ونص «مصر أنشودة الدنيا»، و5 نقاط اختر في مادة اللغة الإنجليزية حول «الأفعال والكلمات»، و4 نقاط اختر في مادة الدراسات الاجتماعية حول «الرومان ومصادر الطاقة المتجددة»، و7 نقاط في مادة الرياضيات عن «احتمال الحدث المستحيل وقطر الدائرة»، بينما تحتوي مادة العلوم على 4 نقاط اختر، حول «الكائنات المنقرضة والضوء».

حب الوطن في «العربي» والقطعة المستقيمية في «الرياضة» أبرز محاور الأسئلة

3- يحتوي النموذج الاسترشادي الثاني على 30 سؤالاً، منها 10 نقاط اختر في مادة اللغة العربية حول موضوع «حب الوطن» ونص «مصر أنشودة الدنيا» وتحتوي مادة اللغة الإنجليزية على 5 نقاط اختر، والدراسات الاجتماعية 4 نقاط عن «الغاز الطبيعي والمواني المصرية» و7 نقاط اختر في مادة الرياضيات عن «المثلث والقطعة المستقيمة»، و4 نقاط اختر في مادة العلوم حول «العملات المعدنية والمادة».

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حرصت على التنسيق الكامل بين جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، للوقوف على الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكدة على ضرورة التزام الطلاب بقواعد الامتحانات.

النماذج الاسترشادية لطلاب الصف الخامس الابتدائي: https://bit.ly/3dEjV4X