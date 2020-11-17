المؤبد لشقيقين حاولا خطف فتاة وهتك عرضها في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، في جلستها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، بمعاقبة شقيقين بالسجن المؤبد، لإدانتهما بخطف فتاة في العقد الثاني من عمرها، ومحاولة هتك عرضها، بمركز مغاغة، شمال المحافظة، عام 2019.

وقال مصدر قضائي إن المحكمة قضت في القضية رقم 14586 لسنة 2019 جنايات مغاغة، والمقيدة برقم 512 لسنة 2019 كلي شمال المنيا، بمعاقبة المتهمين "ربيع ع. أ."، 39 سنة، وشقيقه "علي"، 19 سنة، يقيمان بمركز مغاغة، بالسجن المؤبد، لإقدامهما بتاريخ 16 أبريل 2019 بخطف المجني عليها "أمل م. ق."، في العقد الثاني من عمرها، بالإكراه، من خلال تضييق الطريق عليها حال سيرها، وقاما بجذبها والإمساك بها عنوةً، محاولين إدخالها سيارة خاصة كانا يستقلانها.

كما أقدم المتهمان على "هتك عرض" المجني عليها، بأن نزل المتهم الأول من السيارة، وضمها إليه وألصق جسده بها من الخلف، واستطالت يده إلى صدرها، وقام المتهم الثاني بجذبها عنوةً، محاولين إدخالها سيارتهما للابتعاد عن مكان تواجدهما، لكن حيلتهما لم تفلح، وفشل مخططهما بعدما استغاثت بالمارة، الذين قاموا بتخليصها من بين أيادي المتهمين على الفور.

واستندت المحكمة في حكمها إلى أقوال الشهود من ضباط وأفراد الشرطة والأفراد الذين قاموا بإغاثة المجني عليها، كما أن التحريات السرية التي تمت بمعرفة الشرطة أثبتت صحة الواقعة بالكامل، كما اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، حيث تم توجيه تهمتين لهما، الأولى ارتكاب جناية خطف أنثى بالإكراه، والثانية "هتك عرض" أنثى بالإكراه.