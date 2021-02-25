وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام، وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكتبت أحلام عبر «تويتر»: «‏⁧إنا لله وإنا إليه راجعون‬⁩، ادعوا له‬⁩ وايد، عورني قلبي عليه رحمه الله عليه، ⁧‫مشاري البلام‬⁩ في ذمه الله، طلبتكم ادعوا له».

وأصيب البلام منذ فترة بفيروس كورونا، وعزل نفسه منزليا، ولكن تدهورت حالته الصحية مما اضطر أسرته لنقله إلى المستشفى ليدخل العناية المركزة، ونشر صورة من المستشفى على حسابه في «إنستجرام»، وعلق قائلا: «لا تنسوني من دعائكم الحمد لله على كل حال ومشكورین أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال وكل اللي صار أثناء التطعيم انصبت بكورونا قدر الله وما شاء فعل، وسامحوني ما قادر أرد على الاتصالات».

وبدأ البلام حياته الفنية عام 1991، وله العديد من الأعمال الدرامية الكويتية الناجحة.