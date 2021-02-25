«أول شتاء تحت سقف حياة كريمة».. المبادرة تحمي أهالينا من المطر والبرد

مبادرة رئاسية حولت حياة مواطنيها للأفضل، منذ تنفيذها وانتشر بين الأسر الاستقرار والطمائنية، جاءت مبادرة "حياة كريمة"، أحد أهم المشروعات التي تهدف لتطوير حياة الأسر الفقيرة في كافة القري المصرية، ومن بين أحد برمجها توفير المنازل الملائمة بعد تجديدها أو بناء أسقف لها تكون تلك العائلات في آمن.

تستهدف المبادرة بناء 8385 سقفاً ورفع كفاءة 7296 منزل

مبادرة حياة كريمة منذ بدايتها عملت على تركيب أكثر 5884 سقفاً للمنازل المحتاجة له في كافة المحافظات ضمن خطتها التي تستهدف الوصول إلى 8385 سقفاً، بهدف حماية الأسر الفقيرة وتوفير مأوي ومسكن آمن لهم يحميهم على مدار العام مهما كان الوضع صيفا أو شتاء.

رفع كفاءة المنازل كان أيضا ضمن خطة مبادرة حياة كريمة، أكثر من 4350 منزلاً جرى تطويرهم ورفع كفاءتهم منذ تدشين المبادرة، وتخطط المبادرة في تطوير ورفع كفاءة إجمالي ٧٢٩٦ منزلاً مستهدفاً، في كافة المحافظات المصرية للأسر الفقيرة.

نبيل: البيت كان متهالك واتجدد في أقل من شهر بالكامل

نبيل عبود، أحد المستفيدين من مبادرة حياة كريمة رفع كفاءة المنازل، وبن مركز طما في محافظة سوهاج، يروي لـ«الوطن»، أنه متزوج ولديه طلفين، وكان يعيش في منزل متهالك يفتقر لبعض المكونات الأساسية لأي منزل، فسقفه من الخوص، كما أن حوائطه غير متينة، وينقصه المستلزمات الأساسية.

في مدة قصيرة لم تتجاوز الـ30 يوما نجحت «حياة كريمة»، في تحويل المنزل، ببناء سقف جديد، وتطوير جدرانه وتلوينها، فضلا عن تجديد المطبخ وحمام البيت بالسيراميك الجديد، «حياتنا أتجددت مع البيت، وبقينا أكثر استقرار وراحة، والسقف بقي يحمينا من البيت»، وفقا لـ«نبيل».

إسماعيل: حياتنا بقت كريمة مع المبادرة

في قلب قرية المسعودي بمحافظة أسيوط ، يعيش الرجل الأربعيني محمد إسماعيل، حياة هادئة بعدما تولت مبادرة حياة كريمة تجديد منزله بالكامل، حيث شملت عملية التجديد كافة ارجاء المنزل، ما بين السقف والغرف، فضلا عن توفير شكل مميز للمنزل، بطلائه من الداخل والخارج، وكذلك تمهيد الطرق الذي يحيط بالمنزل، «جددوا بيوت كثيرة في القرية عشان الناس، فعلا حياتنا بقت كريمة».