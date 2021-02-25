5 معلومات عن منصة «local» بعد تحذير «التعليم» منها: تبيع البيتكوين

حذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء أمور الطلاب، من استخدام منصة «Local»، قائلًا: «لن نستخدم منصة Local، وممكن نستخدم شبكة WiFi المستخدمة في المدرسة، أو الشريحة للولوج إلى الإنترنت».

وأكد «شوقي»، أن الطلاب يمكنهم الاعتماد على شبكة الإنترنت في المدرسة، التي يتم تأدية الامتحانات فيها.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن منصة «Local»:

1- منصة لبيع البيتكوين وتحويلها إلى أرباح مالية.

2- موقع إلكتروني متاح على شبكة الإنترنت.

3- توفر سحب الأرباح المالية المتاحة على المنصة من الحسابات البنكية.

4- عندما تطلب شراء بيتكوين يتم حجز الكمية التي طلبتها ولا يمكن للبائع نقلها أو تحويلها طالما فُتح بينكما معاملة شراء، وذلك من خلال منصة «Local».

5- بعد طلب الشراء من على المنصة يتم تحويل المبلغ بالعملة المحلية.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشفت عن ضوابط تنظيم امتحانات الهوية القومية في اللغة العربية والدراسات الاجتماعية لطلاب المدارس الدولية ومدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وأشارت إلى أن أي طالب مصاب بفيروس كورونا المستجد لن يتم السماح له بدخول الامتحانات، ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وشدد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الطالب المتخوف من أداء امتحانات الدور الأول بسبب فيروس كورونا، عليه أن يقدم اعتذارا كتابيا بذلك للمدرسة التابع لها، موضحًا أنه يتم امتحانه فى الدور الثانى بنفس الدرجات.

ولفت إلى أن الوزارة، حريصة على عقد الامتحانات لتقييم الطلاب، مشددًا على جميع الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية و ارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية.

وفي سياق منفصل، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن نية الوزارة تغيير درجات الثانوية العامة.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتغيير مجموع درجات الثانوية العامة، وأنّ النهاية العظمى لمجموع درجات الثانوية العامة كما هي 410 درجات.