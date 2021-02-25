معلومات عن أول مدرسة دولية حكومية للغات في كفر الشيخ

تبدأ أول مدرسة دولية حكومية للغات بمحافظة كفر الشيخ، في تلقي طلبات الالتحاق بها اعتباراً من أول مارس المقبل، عقب افتتاحها من قبل الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم.

تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن المدرسة الدولية الحكومية للغات في المحافظة:

1- المدرسة الدولية الحكومية، هي أول مدرسة لغات حكومية بالمحافظة، وتضم 43 فصلاً.

2- تضم 3 مراحل تعليمية من الروضة حتى المرحلة الثانوية.

3- تقبل التحويلات من أبناء المحافظة بمدارس المحافظات الأخرى.

4- تبدأ الدراسة بالمدرسة العام الدراسي المقبل.

5- يحق لأولياء أمور الطلاب زيارة المدرسة قبل التحويل.

6- تتمتع بمزيد من الأنشطة التعليمية والثقافية.

7- تضم حدائق وملاعب متعددة، واستراحات، ورصف بالانترلوك، وحمام سباحة، ومعامل متعددة، وحجرات لمزاولة الانشطة، وغرف متعددة الأغراض.

8- بها مسارات مخصصة لذوي الهمم.

9- تقع المدرسة على رافد الطريق الدولي قبل كمين القرضا للقادمين من كفر الشيخ متجهين للكمين.

10- المدرسة ستكون مميزة في كل شيئ بما في ذلك معلميها.

11- سيجري الاستعانه بخبرات تعليمية متميزة، وأعدت المدرسة لتكون منارة تعليمية.

12 - تعتبر بمثابة جامعة لأنها تضاهي المدارس الدولية الخاصة بالقاهرة.

13- تهدف المدرسة الدولية إلى تخريج كوادر بشرية منتجة.

14-تعتمد على الابتكار والإبداع وتهتم بالسلوكيات والأخلاقيات بما يتناسب مع رؤية الدولة الطموحة 2030

15- تعتمد على الأنظمة التكنولوجية الدولية في التعليم.

16- تعتمد على معايير معتمدة من جهات تعليم دولية لبناء مهارات شخصية للطلاب وتعزيز المشاركة بينهم.

17- نظام التعليم بالمدرسة سيكون نظام دولي متعدد.