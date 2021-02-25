التعليم: ممنوع اصطحاب الكتب الخارجية والملازم داخل الامتحانات

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ردا على أحد أسئلة أولياء الأمور، باصطحاب الكتب الخارجية أثناء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، التي ستبدأ في 27 فبراير الجاري، في اللجان بالمدارس إلكترونيا، قائلاً: «مسموح لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، اصطحاب كتاب الوزارة الأصلي، أو صورة منه، ويمكن للطالب كتابة ملاحظاته به (وليس ملاحظات أخرى)»

وقال شوقي، عبر صفحتة الشخصية، إنه غير مسموح اصطحاب كتب خارجية أو ملازم.

يذكر أن أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع استعداداتها النهائية، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل بمختلف مراحل التعليم العام والفني، وسط تنفيذ إجراءات مشددة داخل اللجان الامتحانية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وتوفير جميع الحماية والسلامة للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.