عاجل.. التعليم تحذر من استخدام منصة «local»

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استفسارات أولياء أمور الطلاب، بشأن استخدام منصة Local، قائلا: «لن نستخدم منصة Local وممكن نستخدم شبكة الـWiFi المستخدمة في المدرسة أو الشريحة للولوج إلى الإنترنت».

وأكد شوقي، أن الطلاب يمكنهم الاعتماد على شبكة الإنترنت في المدرسة، التي يتم تأدية الامتحانات فيها.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كثف من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة الطلاب أثناء العملية الامتحانية، بالإضافة إلى تشديدها على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز إجراءات التربية والتعليم لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد:

1- قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجان الامتحانية.

2- إلزام الطلاب والمعلمين والعاملين بمختلف القطاعات التعليمية بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا.

3- تعقيم لجان الامتحانات وتنظيفها بشكل جيد، قبل بدء الامتحانات بنحو 24 ساعة.

4- تخصيص غرف عزل في المدارس لعزل الطلاب المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

5- تخصيص طبيب في كل مدرسة لمتابعة الحالة الصحية للطلاب، والاطمئنان عليهم أثناء الامتحان.

6- منع أولياء الأمور من حضور الامتحانات، تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

7- تخصيص لجان امتحانية خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا.

8- لن يتم السماح لأي طالب مصاب بفيروس كورونا الامتحانات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس والحرص على سلامة الطلاب.

9- توجيه الطالب بإحضار جميع الأدوات الكتابية اللازمة للامتحان لمنع تداولها بين الطلاب.

10- عدم تواجد أكثر من فصل دراسي واحد لتأدية الامتحانات في ذات الفترة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشفت عن عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل، يوم السبت الموافق 27 فبراير الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفة أن امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول تبدأ يوم 7 مارس المقبل.

وأكدت الوزارة أن امتحانات الشهادة الإعدادية لا تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام، موضحة أنها ستكون في امتحان واحد مجمع أو متعدد التخصصات، مؤكدة أنها ستكون في مستوى الطالب المتوسط.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن النماذج الاسترشادية لطلاب صفوف النقل، وطلاب الشهادة الإعدادية، فضلاً عن نماذج استرشادية باللغتين الإنجليزية والفرنسية، لاستعداد الطلاب لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وحثت الوزارة الطلاب على ضرورة حل هذه النماذج والاطلاع عليها لكونها تؤهل الطالب للامتحانات النهائية.