وزير الثقافة الأسبق: لا تصالح مع من يريدون هدم الدولة المصرية

قال الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، إن الدولة المصرية ترفض التصالح مع قيادات من جماعة الإخوان الإرهابية، مشددًا على أنه لا تصالح مع من يريدون هدم الدولة المصرية.

وأضاف "عبد الحميد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة قناة "صدى البلد": "حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية الـ32 جاء من منطلق القوة والإيمان والطموح الذي يتصف به ويضعه في الشعب المصري".

ولفت وزير الثقافة الأسبق، إلى أن الرئيس أكد أن إنجازات الدولة الحالية هي خطوة على الطريق، مؤكدًا ثقته في قدرات الشعب المصري على مواجهة محاولات التشكيك في قدراته من قوى الشر، موضحًا إفشال كل هذه المحاولات التي تتم في ظل حروب الجيل الرابع والخامس.

وأشار، إلى أن الرئيس أكد على فكرة الاستقرار وعلاقتها بالتنمية، وضرورة المصارحة والمواجهة مع التحديات التي تواجهها الدولة، مطالبًا بإيجاد طرق جديدة وابتكارية لحلها.

وأردف: "لافتة عرض أوبريت غنائي وتكريم أبطال مسلسل الاختيار أمر جيد ودليل على اهتمام الرئيس بالفن، وتأثير القوى الناعمة المصرية التي تعد أحد أهم مصادر القوى للشعب المصري فهي ذات دور كبير في تطوير الوعي، متابعا: "القوى الناعمة ليست فن وأدب وثقافة ولكن تتضمن الدين أيضًا والسياسة الخارجية التي تنفذ سياسات ناجحة منذ تولي الرئيس السيسي الحكم".