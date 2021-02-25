خبير عن التحول الرقمي في مصر: أصبح ضرورة وليس مجرد رفاهية

جهود عديدة بذلتها الدولة، في سبيل تحقيق التحول الرقمي، الذي ظهرت أهميته خلال جائحة فيروس كورونا، وهو ما أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تهتم بمحور التحول الرقمي، لما له من دور كبير في تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

قال الدكتور سامي حسن، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن مصر بذلت جهودا كبيرة في سبيل التحول الرقمي الناجح، موضحا أن تلك الجهود تكللت بالنجاح، وبدأ المواطن المصري يجني ثمارها، بحصوله على الخدمات أكثر جودة وسرعة، ما يحافظ على التعاملات.

خبير تكنولوجيا: أهمية التحول الرقمي ظهرت في أزمة كورونا

وأكد حسن لـ«الوطن»، أن الحكومة بدأت خطتها نحو التحول الرقمي منذ سنوات عديدة، وبدأت تلك الخطة بتطوير البنية التحتية الرقمية، وتدريب موظفي الدولة، وإقامة ربط تكنولوجي رقمي بين المؤسسات وبعضها البعض، مشيرا إلى أن نتاج التحول الرقمي ظهرت بوضح في أزمة كورونا، وذلك من خلال إتباع بعض المؤسسات العمل عن بعد، فضلا التعليم الإلكتروني حيث ظهر الطالب والمعلم لأول مرة في مصر عن بعد.

التحول الرقمي يسهم في القضاء على الفساد

وأكد خبير تكنولوجيا المعلومات، أنه أيضا ظهر في خدمات الدفع الإلكتروني لعدد من الخدمات مثل فواتير الكهرباء والمياه والأقساط لدي الشركات، مضيفا أن التحول الرقمي في مصر اضحي ضرورة وليس مجرد رفاهية، فاهميته لا تنعكس على الدولة فقط، بل على المواطن أيضا من خلال تسهيل خدماته المختلفة.

ولا يقتصر دور التحول الرقمي على ذلك، بل أوضح أنه يُسهم بدور فعال في القضاء على الفساد ومواجهة أي تقصير من أي جهة، مشيرا إلى أن ذلك يتمثل في تخصيص أرقام شكاوى عبر الإنترنت مثل أرقام «واتساب» و«فيس بوك».