ختام فعاليات ورش عمل التحول الرقمي في قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن ختام فعاليات ورش عمل التحول الرقمي في المحافظة، والتي تم تنظيمها تحت إشراف عماد عبدالله عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمود حمدان، وكيل وزارة المالية بقنا، وتحت رعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وأوضح «الداودي» أنه تم تنظيم 5 ورش عمل للتحول الرقمي، واعتماد إيصال السداد المميكن بالمراكز التكنولوجية في مجالس المدن، وميكنة أنظمة الحسابات والمخازن والاستحقاقات وشئون العاملين، من خلال فريق عمل التحول الرقمي، برئاسة جهاد أبوالعزايم، رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، وعضوية الدكتور محمد عبدالرحمن، وماجد أبو العلا، مراقب مالي بوزارة البحث العلمي، والفريق المعاون.

وقد شارك في التنظيم والتفعيل فريق الدعم الفني من المديرية المالية بقنا وممثلي المالية بديوان عام المحافظة.

وتقدم محافظ قنا بالشكر والتقدير لكل من شارك في تنظيم ورش العمل، والذي يواكب رؤية القيادة السياسية في ميكنة أجهزة الدولة ورؤية مصر 2030، مشددا على ضرورة متابعة عملية التحول الرقمي داخل المحافظة، والإبلاغ عن أي معوقات تعترض فريق الدعم الفني للعمل على حلها بشكل فوري.