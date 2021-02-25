«التضامن»: تكليف رئاسي بتطوير كل القرى خلال 3 سنوات ضمن «حياة كريمة»

قال الدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة «حياة كريمة» بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك تكليفًا رئاسيًا للحكومة بتطوير كل قرى ريف مصر خلال 3 سنوات، مشيرًا إلى أنه يتم العمل في ثُلث المراكز بكل السكان، خلال السنة الأولى في المرحلة الثانية.

العمل بـ51 مركزا تضم 1443 قرية

وأكد مدير المبادرة لـ«الوطن»، التوافق فى اللجنة الرئيسية على العمل فى أول سنة من المرحلة الثانية في 51 مركزًا تضم 1443 قرية، بها ما يزيد عن 11 ألف عزبة وكفر ونجع، لافتًا إلى أن هناك محافظات بها 6 مراكز أو 5 مراكز أو 7، والـ51 مركزًا موزعة على 20 محافظة.

ولفت إلى أن عدد السكان فى هذه المناطق 18 مليون نسمة، أي ثلث سكان الريف فى مصر، باعتبار أن 58 مليون نسمة يسكنون القرى.

وأكد «عبدالفتاح» أنه تم التوافق على المراكز، وتخصيص أولوية للوجه القبلى، ليس في العدد فقط، لكن أيضًا في حجم المخصصات وعدد المشروعات التي يتم تنفيذها، قائلًا: «المراكز في الوجه البحري احتياجاتها أقل مقارنة بالوجه القبلي، فالمركز في الوجه البحري يحتاج خدمتين، وفي الوجه القبلى يحتاج 5 خدمات»، وذلك على مستوى خدمات البنية التحتية والمرافق، وهناك تفاوت فى عدد المشروعات التى يتم تنفيذها وحجم المخصصات التى يتم انفاقها.

بدء العمل في مشروعات المبادرة في مارس المقبل

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم تخصيص 150 مليار جنيه لإنفاقها في 51 مركزاً بالمحافظات، في المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة».

ولفتت إلى أن وزارة التضامن في مرحلة التمهيد للعمل بقرى المبادرة، من خلال التنسيق مع الشركاء من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وإجراء تقييم لهم، مشيرة إلى أن العمل سيبدأ في بداية مارس المقبل.