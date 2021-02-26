رغم الأزمة المالية للشركات.. غرفة السياحة تفاجئ أعضائها بشقق سكنية

بالرغم من الأزمة المالية العنيفة التي تمر بها الشركات السياحية المصرية، نتيجة لحالة الركود السياحي، وتوقف رحلات العمرة والحج، جراء جائحة كورونا، إلا أن لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة، فاجأت أعضائها بالإعلان عن فتح باب حجز الشقق السكنية بمنطقة حدائق أكتوبر، بداية من يوم الأحد المقبل، وحتى 8 مارس المقبل، على أن يكون آخر موعد لسداد رسوم جدية الحجز يوم 11 من الشهر نفسه.

فتح باب التقدم للحجز الأحد المقبل وحتى يوم 8 مارس المقبل

وقالت الغرفة في المنشور الدوري رقم «51» لعام 2021، تحت عنوان «هام جدا» إنه انطلاقا من حرص الغرفة على أصولها الثابتة وحماية مصالح أعضائها فيما يخص تمويل هذا المشروع، من خلال البنوك، التي أبدت جميعها بأنه لا يتم منح أي تمويل او ائتمان إلا للمشروعات القائمة، فضلا عن أن الغرفة ليس لها الحق في الحصول علي أية تسهيلات ائتمانية أو تمويل من البنوك، وفقا للائحة الأساسية للغرف السياحية، لذا فإن الغرفة توصلت وبعد إجراء عدد من الدراسات إلى أن التمويل الذاتي للمشروع من قبل أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في التقدم لحجز الوحدات، يعد أفضل الطرق لإنجاز وتنفيذ المشروع، من منطلق الحفاظ على الممتلكات والأصول الثابتة للغرفة.

وأوضحت الغرفة، أنه سيتم طرح عدد 40 وحدة سكنية بالدور الأرضي بمساحة 153 متر مربع، وبقيمة إجمالية مليون و300 ألف جنيه للوحدة الواحدة، وبسعر المتر 8500 جنيه على أن يتم دفع 15% من قيمة الشقة كمقدم حجز وبقسط شهري 15 ألفا و400 جنيه، على أن تبلغ قيمة الأقساط الشهرية 72 قسطا، ويكون التسليم بعد 72 شهرا، فضلا عن طرح عدد 100 وحدة بالأدوار المتكررة الأمامية بمساحة 173 متر مربع وبسعر مليون و470 ألف جنيه للوحدة، وبقسط شهري 17 ألف و400 جنيه، إضافة إلى طرح 100 وحدة سكنية بالأدوار المتكررة الخلفية بمساحة 162 متر مربع، وبسعر مليون و377 ألف جنيه للوحدة الواحدة، وبقسط شهري 16 ألفا و300 جنيه لمدة 6 سنوات.

وأوضحت الغرفة، أن المتقدمين لحجز الوحدات السكنية ستجرى بينهم قرعة لاختيار الفائزين، وفي حال فوز المتقدم بالقرعة يلتزم باستكمال باقي مقدم الحجز، وهو 91 ألفا و700 جنيه للوحدة 153 متر مربع، و103 ألف و400 جنيه للوحدة التي تبلغ مساحتها 162 متر مربع، و117 ألفا و700 جنيه للشقق التي تبلغ مساحتها 173 متر مربع، على أن يتم سداد تلك المبالغ خلال 15 يوما من تاريخ القرعة وعلى أن يتم سداد القسط الشهري لكل وحدة وفقا لمساحتها بعد 3 أشهر.

ومن جهتهم، استنكر عددا من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة موعد طرح الشقق السكنية لأصحاب شركات السياحة في وقت يعانون فيه من عدم قدرتهم علي سداد رواتب العاملين ومستحقات الكهرباء والمياه والإيجارات الشهرية، مطالبين بتأجيل طرح تلك الوحدات لحين انتهاء أزمة كورونا وعودة الحركة السياحية ورحلات العمرة والحج لوضعهم الطبيعي.