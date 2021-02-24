محافظ الأقصر يبحث مع سفيرة كوبا تشجيع السياحة لمصر

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تانيا أجيار فرنانديز السفيرة الكوبية في القاهرة، صباح أمس الثلاثاء، بحضور محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر، والدكتور سعدى عبدالقادر مدير إدارة البرامج الأجنبية بديوان عام المحافظة.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات منها السياحة والاستثمار والقطاع الصحى والتعليم.

ورحب المحافظ بـ تانيا فرنانديز، وأكد على أهمية التعاون بين الجانبين، فى مجال السياحة.

وأكد محافظ الأقصر أن الأقصر تفتح ذراعيها للجميع من سياح العالم، مشيرا إلى أن المحافظة ملتزمة بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة فى كل المناطق الأثرية والسياحية.

وتمنت السفيرة الكوبية أن يكون ثمرة هذا اللقاء بداية لحضور السائح الكوبى للتعرف على الحضارة المصرية، وبداية لحسن التعاون بين الجانبين، خاصة وأن دولة كوبا تشترك مع مصر فى اعتمادها على قطاع السياحة كمصدر دخل، مؤكدة على اشتراك الشعب الكوبى مع المصرى فى حبهم للسياحة الثقافية.

وأبدت سفيرة كوبا انبهارها بالحضارة المصرية القديمة وعظمة الشعب المصرى، وأثنت على أن مصر من من أكثر الدول أمنا وأقلها إصابة بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تزور السفيرة الكوبية فى مصر المعالم السياحية والأثرية فى الأقصر.

يذكر أن غرفة شركات السياحة والسفر في الأقصر أعلنت عودة الرحلات الجوية الإسبانية ورحلات إماراتية إلى الأقصر من جديد بعد توقف استمر أكثر من عام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.