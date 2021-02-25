«خجولة جدا».. أول ظهور لصاحبة صوت شخصية «زومبا»

قالت الإذاعية جيهان عبدالله، صاحبة صوت «زومبا» في مسلسل «في بيتنا روبوت»، إن هذه التجربة جديدة عليها، وإنها «اتخضت» من رد الفعل، بحسب وصفها.

ولفتت إلى أن المنتج هشام جمال طلب منها أن تقلد صوت «الروبوت»، موضحة: «شوفت في المسلسل ده اللي عمري ما شوفته.. زي شهقة الملوخية.. اللي عمري ما عملتها في الحياة أصلًا.. وأيضا أغاني المهرجانات بطريقة الروبوت، وأيضًا ضحكة الروبوت».

وكشفت «عبدالله» في لقاء مع برنامج «معكم منى الشاذلي» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة «cbc» الفضائية، الخميس، أنها هي صاحبة الصوت المعروف في إحدى شركات الاتصالات والذي يقول: «إن الهاتف الذي طلبته ربما يكون مغلقًا، يرجى إعادة الاتصال في وقت لاحق»، لافتة إلى أن أكثر شيء تحبه هو رسالة الـ«كول تون».

مقدمة برنامج إذاعي شهير

وأوضحت أنها تقدم برنامج «أجمد 7 الساعة سبعة» عبر أثير إذاعة «نجوم إف إم»، وهي تقدم البرنامج منذ 18 سنة، موضحة أن الناس يلومون عليها لأنها لا تجدد من نفسها، وأن بعض الرسائل تأتي لها تضايقها، مثل أن يقول لها البعض: «إحنا كنا بنسمعك وإحنا في الجامعة وبنحب بعض، ودلوقتي اتجوزنا، وعيالنا كمان بيسمعوكي».

وأكدت أنها شخصية خجولة جدًا في الواقع، وبعد نجاح برنامجها ظلت لمدة عامين «مخضوضة» من النجاح في الإذاعة خاصة أنها لم تختر البرنامج أو اسمه.

ولفتت إلى أنها عملت في الإذاعة «صدفة»، حيث إنها خريجة من كلية الإعلام في الجامعة الأمريكية، وعملت في مجال الدعاية والإعلان، ثم عرض عليها أحد الأصدقاء العمل في الإذاعة، وعندما ذهبت لأداء الصوت أجرت اختبار الأداء بالإنجليزية لأنها لم تكن تتحدث باللغة العربية جيدا وقتها.

الانضمام لمسلسل «في بيتنا روبوت»

أما عن مسلسل «في بيتنا روبوت»، فقالت إن فكرة انضمامها للعمل لم تكن موجودة منذ البداية، ولكن عرضوا عليها ذلك بعد التصوير، وكانت تذهب إلى الأستوديو لعمل «دوبلاج»، لكل المشاهد التي أدتها في المسلسل الفنانة شيماء سيف، مؤكدة أن الناس لم يعرفوا أنها هي صاحبة الصوت إلا عندما أعلنت الإعلامية منى الشاذلي ذلك.