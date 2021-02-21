ردود فعل إيجابية على الحلقة الأخيرة من «في بيتنا روبوت»: هتوحشونا أوي

انهالت ردود فعل إيجابية حول الحلقة الأخيرة من المسلسل الكوميدي «في بيتنا روبوت»، التي عرضه أمس على قناة CBC، وتلقى فريق العمل إشادات واسعة بتقديم عمل درامي كوميدي جيد، وتصدر المسلسل محركات البحث على «جوجل».

إشادات الفنانين بأحداث المسلسل الكوميدي

وقال الفنان رامي جمال: «مليون مبروك حبيته وحبيتكم كلكم واكتشفت موهبة جديدة فيك»، ووصف الفنان أحمد السعدني حلقات المسلسل بـ«الرائعة»، وقالت الفنانة شيرين حمدي: «هتوحشونا أوي أنا اتعلقت بالمسلسل دا جدا، وبقي روتين في يومي أشوفه كل يوم».

تفاصيل الحلقة الأخيرة من المسلسل

وجاء خلال أحداث الحلقة الـ20 الأخيرة من المسلسل الكوميدي «في بيتنا روبوت»، نجاح والدة المهندس يوسف «هشام جمال»، التي تؤدي دورها الفنانة «دلال عبد العزيز» في استدراج حمدي «بيومي فؤاد»، الموظف الذي خدع يوسف، من خلال الفنانة شيرين التي نجحت في تصوير اعتراف مسجل له، بتزوير بطاقات شخصية للروبوتين لذيذ «عمرو وهبة»، وزومبا «شيماء سيف».

واستطاع يوسف أن يشترك في المسابقة، ولكن رامي صديقه عطل «لذيذ»، حتى تدخلت زومبا في الأمر، ونجحت في أن تثبت ذكائها الاصطناعي أمام لجنة التحكيم، حتى حصل الأول على الجائزة .

معلومات عن مسلسل «في بيتنا روبوت»

في إطار كوميدي اجتماعي، استطاع مسلسل «في بيتنا روبوت» أن يخطف مشاهدات الملايين، وتدور أحداثه حول مهندس برمجة يستطيع تطوير برنامج لتشغيل روبوت يستطيع القيام بمهام كثيرة مثل البشر وأكثر، لكنه يتعرض لخيانة من شريكه بالشركة، وهو من بطولة هشام جمال، وليلى زاهر، وعمرو وهبة، وشيماء سيف، والقديرة دلال عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي، وكان يعرض من يوم السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع.