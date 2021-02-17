حمدي الميرغني عن مسلسل «في بيتنا روبوت»: دمه خفيف وفيه مجهود واضح

أشاد الفنان حمدي الميرغني بمسلسل «في بيتنا روبوت»، الذي يعرض حاليا على إحدى القنوات الفضائية.

ونشر «المرغني» صورة البوستر الدعائي للمسلسل عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلق عليها قائلا: «اتفرجت على كام حلقة من مسلسل في بيتنا روبوت ولسه بكمل فرجة، بس حابب بجد أقول المسلسل حلو جدا ودمه خفيف جدا، وفي شغل ومجهود واضح من كل فريق عمل المسلسل، بجد مبروووك لأخواتي وحبايبي».

تعلق الأطفال بشخصيتي «زومبا ولذيذ»

في إطار كوميدي تشويقي، استطاع المسلسل أن يجتذب نسب مشاهدة عالية، وخاصة من فئة الأطفال وتعلقهم بشخصيتي «زومبا ولذيذ»، وتدور أحداث مسلسل «في بيتنا روبوت» حول مهندس برمجة يستطيع تطوير برنامج لتشغيل الروبرت، لكنه يتعرض لخيانة من شريكة بالشركة.

المسلسل الكوميدي «في بيتنا روبوت» يحقق نسب مشاهدات كبيرة

ويواصل المسلسل الكوميدي «في بيتنا روبوت» تحقيق نسب مشاهدات كبيرة منذ بدء عرضه على قناة «cbc»، ويتناول فكرة تصنيع روبتات آلية يجسد دوريها شيماء سيف وعمرو هبة، يعتمد في كل حلقة له على استضافة أحد اغلنجوم كضيف شرف خلال الحلقة.

وينتظر الكثير العمل الدرامي على شاشة CBC؛ إذ يعرض من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 8 مساءً، وتعاد الحلقة الجديد على نفس القناة في تمام الساعة 12.5 بعد منتصف الليل، ومرة أخرى في تمام الساعة 12 ظهرا.

مسلسل في بيتنا روبوت

هشام جمال برفقة الفنانة ليلى زاهر تصدرا بطولة العمل الدرامي، مع الفنان عمرو وهبة وشيماء سيف، والفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.