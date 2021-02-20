مسلسل «في بيتنا روبوت» الحلقة الأخيرة.. يوسف يفوز بالمسابقة العلمية

عُرضت اليوم الحلقة الأخيرة من المسلسل الكوميدي «في بيتنا روبوت»، على قناة CBC الفضائية، الذي يدور حول مهندس «برمجة» يحاول بشتى الطرق الحفاظ على نصيبه في شركته.

ويستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية التي يقدمها في المجال الفني، ملخص أحداث مسلسل «في بيتنا روبوت» الذي يعرض على قناة سي بي سي ومواعيد عرضه.

مسلسل «في بيتنا روبوت» حلقة 20

دارت الحلقة الأخيرة من المسلسل، حول المهندس يوسف، الذي يتم سجنه بتهمة تزوير أوراق ثبوتية للروبوت «زوميا ولذيذ»، لكن والدته ميرفت تنجح في استدراج الموظف الذي خدع يوسف، وتقوم بتصوير اعتراف مسجل له.

ويتعاطف الضابط مع قصة يوسف، ويخلي سبيله حتى يتمكن من اللحاق بالمسابقة، ويقوم بتجهيز «لذيذ» لعرض مشروعه على اللجنة العلمية، لكن شريكه في العمل يتدخل، ويقوم بفيرسة «الروبوت»، الأمر الذي يؤدى في النهاية إلي فشل عرض «لذيذ».

وتتدخل الروبوت «زوميا» في اللحظة الأخيرة، وتجيب على أسئلة لجنة الحكام، ويفوز يوسف بالجائزة وقيمتها 10 ملايين جنيه.

موعد عرض مسلسل «في بيتنا روبوت»

ويتم عرض مسلسل في «بيتنا روبوت» على قناة CBC من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 8 مساءً، كما يتم إعادة الحلقة الجديد على نفس القناة في تمام الساعة 12.5 بعد منتصف الليل، ويتم إعادتها مرة أخرى في تمام الساعة 12 ظهرا.

كما يعرض المسلسل على قناة CBC Drama في تمام الساعة 11 مساءً، ويتم إعادته في تمام الساعة 5 صباحا، ويتم إعادته مره أخرى في تمام الساعة 12 ظهرا.

مسلسل في بيتنا روبوت

وتدور أحداث مسلسل «في بيتنا روبوت» حول مهندس برمجة يستطيع تطوير برنامج لتشغيل الروبوت، لكنه يتعرض لخيانة من شريكه بالشركة.

والمسلسل من بطولة الفنان هشام جمال، والفنانة ليلى زاهر، وعمرو وهبة، وشيماء سيف، والفنانة القديرة دلال عبد العزيز، ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.