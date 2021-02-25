آسر ياسين: والدي قال لي لو دخلت الجامعة وماتعلمتش غير الدراسة يبقى «ماتعلمتش»

قال الفنان آسر ياسين، إن جدته لأمه كانت تعيش معهم في شقتهم بعدما جاءت من محافظة بورسعيد، وفي إحدى المرات أقنع أخاه بعدما ارتدى طاقية أنها هي «طاقية الإخفاء»، ليدخل على جدته وهي نائمة ويقوم بتكسير محتويات الغرفة، وعندما استيقظت قال لها «انتي مش شايفاني» لترد عليه الجدة قائلة «لا شايفاك»، وضربته على وشه.

وأضاف «ياسين»، خلال استضافته ببرنامج «السيرة» الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني والمذاع على فضائية «DMC»، أنه سعى ليكون متفوقًا رياضيًا في جامعته بخلاف تفوقه الدراسي حتى يحصل على الامتيازات الكثيرة داخل الجامعة: «والدي قال لي لو دخلت الجامعة ماتعلمتش حاجة غير الدراسة يبقى ماتعلمتش حاجة».

وأوضح أنه عمل كمساعد للأطباء في تصحيح الأبحاث في الجامعة، كما التحق للعمل بأحد النماذج الخاصة بالأمم المتحدة في مصر، كما عمل كمتطوع في عدد من الأنشطة الطلابية التي تطلقها الجامعة.

وأكد أن هوايته هي الرسم والنحت على الصخر ويقوم بعمل «مكرمية»، وهي التي تعلمها من والدته: «أنا طالع لوالدتي في ده، هي بتحب تشتغل بإيديها، وأنا بحب الشغل بالإيد وعلشان كده حبيت المكرمية والرسم والنحت، والنحت بالنسبة ليا زي علاج، ومش بصدق مرور 6 ساعات وأنا شغال، وفيها صفاء نفسي».

وأشار إلى أنه كان مؤمنًا بنفسه وشخصيته ومدى قدرته على التحدي وخوض مجال التمثيل، حيث قام على مدار عام بالسعي ونجح في ذلك المجال: «اشتغلت فويس أوفر ومصمم حفلات وإعلانات وأي حاجة هتخليني أمثل كنت باشتغلها، لأن التمثيل مالهوش باب».