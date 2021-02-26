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حظك اليوم الجمعة 26-2-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:07 ص | الجمعة 26 فبراير 2021
برج الحوت

برج الحوت

مولود برج الحوت يتميز بطيبقة قلبه وما يحمله في داخه من حنان، وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك قدرة على الإنجاز.. تنظم وقتك وجهودك وتستطيع اليوم أن تنهي أعمالا متأخرة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في برجك يمنحانك سحرا وإشراقة، وتنفعك بصيرتك في استنتاج ما.

 

من أبرز مشاهير برج الحوت النجم صابر الرباعى مواليد 13 مارس.

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