القصة الكاملة لطبيب الشرقية المتهم بهتك عرض فتاة أثناء الكشف عليها

داخل عيادة خيرية، جلست فتاة تنتظر دورها في الكشف، وحين دلفت إلى غرفة الطبيب، فوجئت بأنه حاول تقبيلها بالقوة والتحرش بها من خلال لمس أجزاء من جسدها رغمًا عنها، مما دفع الفتاة إلى تحرير محضر ضده واتهامه بالتحرش.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغ لقسم ثانى الزقازيق من «د. ش» صاحبة الـ20 عامًا ومقيمة دائرة القسم، تتهم فيه «أ. ح» صاحب الـ39 عامًا، ويعمل إخصائي كبد ومناظير بمستشفى حكومى بالشرقية، بهتك عرضها داخل عيادة خيرية يعمل بها بعد انتهاء مواعيد عمله الرسمية، وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 6675 إداري قسم ثاني الزقازيق لسنة 2020.

وتبين من أقوال الفتاة في المحضر، أنها كانت متواجدة في العيادة الخيرية لعمل أشعة تليفزيونية، وقام الطبيب بوضع يده مكان عفتها وهتك عرضها، وتم القبض عليه، وبسؤاله أنكر الواقعة.

وبعد عرض الفتاة على الطب الشرعي، جاء التقرير في سياق ما أقرت به، فيما أكدت تحريات مباحث قسم ثاني الزقازيق، صحة الواقعة على الطبيب، وقررت النيابة العامة بقسم ثانى الزقازيق، برئاسة أحمد البدري، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسه على ذمة التحقيقات، وتم إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق.

بينما قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدي، وأمير ذكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، تأجيل محاكمة الطبيب المتهم بالتحرش بفتاة، أثناء توقيع الكشف عليها داخل عيادة خيرية دائرة قسم ثاني الزقازيق، لجلسة 30 مارس المقبل للنطق بالحكم.