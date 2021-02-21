إشادات بـ«شديد الخطورة» لـ أحمد العوضي بعد عرضه على Cbc: «مسلسل عظمة»

حظى مسلسل «شديد الخطورة»، للفنان أحمد العوضي، بإشادات واسعة، فور عرضه عبر شاشة «Cbc»، بعد النجاح الكبير الذي حققه عبر منصة «WaTCh IT».

مسلسل «شديد الخطورة»، ينتمي إلى نوعية أعمال الـ7 حلقات، حيث تدور أحداثه في أجواء من الأكشن والإثارة، ويشارك في بطولته ريم مصطفى، رياض الخولي، أحمد صيام، ناهد رشدي، حسني شتا، محمود حجازي، خالد كمال.

وأعرب قطاع كبير من الجمهور، عن إعجابهم الشديد، بأولى حلقات مسلسل «شديد الخطورة»، إذ قال أحدهم: «شكله هيبقى مسلسل عظمة»، فيما قال آخر: «عظمة آخر حاجة».

وأشاد أحد المتابعين، بالمسلسل، الذي يُقدم نوعًا جديدًا من دراما الأكشن، قائلًا: «في عظمة هنا بتحصل على Cbc».

وكان الفنان أحمد العوضي، قد أعرب عن سعادته البالغة إزاء نجاح مسلسله «شديد الخطورة»، وقت عرضه منصة Watch it الإلكترونية.

وقال العوضي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه يفخر بثقة شركة «سينرجي» في إسناد أولى إنتاجات المنصة إليه، بخاصة وأنها خصصت له ميزانية إنتاجية مرتفعة، مضيفا: «سعدت بتعاقدهم مع مخرج مهم بقيمة حسام علي وسيناريست رائع كمحمد سيد بشير، فضلاً عن التعاقد مع مجموعة من الأبطال الذين أضافوا لهذا العمل».

اللي مالوش كبير

ويُشارك الفنان أحمد العوضي، في موسم دراما رمضان المُقبل، من خلال مسلسل جديد بعنوان «إللى مالوش كبير» للمخرج مصطفى فكري.

ويأتي مسلسل «إللى مالوش كبير» التعاون الثاني بين «ياسمين» و«العوضي» في الدراما التلفزيونية حيث تعاون الزوجان في مسلسل «لأخر نفس» والذي عرض خلال موسم دراما رمضان عام 2019.

مسلسل «اللي مالوش كبير» من تأليف السيناريست عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري ويشارك في بطولته كل من أحمد العوضي، أحمد سعيد عبد الغني، عايدة رياض، دينا فؤاد، مجدي كامل وبدرية طلبة.