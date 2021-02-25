«الوطن» تحتفل بنجاح أحمد العوضي في مسلسل «شديد الخطورة» (صور)

احتفلت جريدة «الوطن» بنجاح مسلسل «شديد الخطورة»، أحد الأعمال الأصلية لمنصة «watch It»، المعروض في الوقت الحالي على قناة «CBC»، وأدار الندوة الزميل خالد فرج، رئيس قسم الفن، ومحرري القسم.

وتحدث أحمد العوضي عن كواليس العمل، والصعوبة التي واجهها، بالإضافة إلى المشاهد التي حملت صعوبة، مشيرا إلى أنه رفض أن يقوم بالمشاهد أي دوبلير، وأن يؤديها بنفسه، ما أدى إلى تعرضه للعديد من الإصابات الكبيرة.

كما كشف أحمد العوضي، عن كواليس مسلسل «الاختيار» والظهور كضيف شرف في الجزء الثاني من أحداث المسلسل بشخصية هشام عشماوي، وتحدث عن الإعداد والصعوبات التي واجهها في أثناء التحضير.

ونوه «العوضي» إلى الخطوط العريضة في دور الخديوي الذي يلعبه ضمن أحداث مسلسل «اللي مالوش كبير»، مع ياسمين عبد العزيز وخالد الصاوي.